Зеленський зустрівся з представниками американського бізнесу в Україні

Зеленський: Хочу подякувати американському бізнесу, який присутній в Україні, за те, що створюєте і, напевно, найголовніше – зберігаєте робочі місця

Під час заходу президент подякував американському бізнесу за присутність в Україні, збереження робочих місць і довіру до країни

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками компаній – членів Американської торговельної палати в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт Президента України.

До зустрічі долучилися представники таких компаній, як Horizon Capital, Cisco Systems, Unilever, Carlsberg, Avrora Multimarket, Microsoft, KPMG, Winner Imports, Coca-Cola, Cargill, CHS, Citibank, AON, CBRE, OTIS, KBR, Pfizer, Google, Baker Hughes, WTW, Wooden Horse, Parsons Corporation, Visa, AGCO, McDonald’s, Honeywell, ADM, Raytheon, MasterCard, Auterion, CRH, TechMet, Argentem Creek, Boeing, D&M Holding, IBM, Shield AI, а також президент Американської торговельної палати Андрій Гундер.

Під час заходу президент подякував американському бізнесу за присутність в Україні, збереження робочих місць і довіру до країни.

«Хочу подякувати американському бізнесу, який присутній в Україні, за те, що створюєте і, напевно, найголовніше – зберігаєте робочі місця. Ваша присутність – це сигнали, і це говорить про стабільність в Україні», – сказав Зеленський.

Президент наголосив на важливості стабільних українсько-американських відносин і висловив вдячність за допомогу, яку США надають Україні, зокрема за двопартійну підтримку.

«Сигнали про можливе скорочення чи уповільнення допомоги з боку США не в інтересах ні американського, ні українського бізнесу. Бо системи Patriot не обирають, кого захищати. Вони рятують життя, інфраструктуру та виробництво для всіх», — наголосив він.

Президент Американської торговельної палати Андрій Гундер, своєю чергою, відзначив стійкість України в умовах війни та зазначив, що 88 членів палати мають родичів або близьких, які служать у ЗСУ. За його словами, понад половина компаній, а саме 53%, зазнали пошкоджень через обстріли.

«Ми постійно звертаємося до американського уряду з проханням захищати бізнес, який працює в Україні, і постачати ракети для Patriot», – підкреслив він.

Учасники зустрічі наголосили на необхідності продовження підтримки України та посилення її протиповітряної оборони. Президент Зеленський запевнив, що Україна зацікавлена в розвитку співпраці зі США у сфері оборонно-промислового комплексу та економічного партнерства.

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Джон Гінкель розповів, що створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови стане довгостроковою інвестицією в незалежність України.

«Попереду непростий шлях, але він сповнений можливостей. Завдяки сміливому лідерству, сильному приватному сектору та тісній українсько-американській співпраці Україна стане не лише відновленою, а й процвітаючою незалежною державою», – зазначив дипломат.

Під час зустрічі виступили й представники бізнесу. Так, Володимир Ігнащенко з TechMet повідомив, що в разі перемоги в конкурсі його компанія готова не лише займатися пошуком і видобутком літію, а й будівництвом підприємства для його збагачення.

Генеральний директор Microsoft Ukraine Леонід Полупан розповів про тісну співпрацю компанії з державою до початку повномасштабної війни та висловив готовність розвивати взаємодію в напрямках кібербезпеки й штучного інтелекту.

Жоао Моура, операційний директор компанії CRH, яка має три цементні заводи в Україні, повідомив про інвестиції у створення термінала в Києві та технічної лабораторії.

Генеральний директор Boeing Україна Артур Лесніковський зазначив, що офіс компанії постраждав від обстрілів, але команда продовжує роботу. Компанія також веде перемовини з урядом щодо розширення технічної співпраці в оборонній сфері.

Представники компаній KBR та Shield AI окреслили свої пропозиції щодо подальшої взаємодії з Україною в оборонному секторі.

Співзасновниця Horizon Capital Олена Кошарна наголосила на важливості реформи пенсійної системи та розвитку внутрішнього ринку капіталу. Вона також подякувала за ухвалення закону про множинне громадянство.

Президент Зеленський запевнив, що держава й надалі працюватиме над вирішенням усіх проблемних питань спільно з американськими компаніями.

Раніше ми писали, що наразі на робочих рівнях між Україною та США з’ясовують усі деталі щодо постачання оборонної підтримки, зокрема компонента ППО. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні, інформує «Главком».