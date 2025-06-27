Гетманцев обіцяє прифронтовому бізнесу вирішити проблему страхування воєнних ризиків

Питання страхування воєнних ризиків надважливе для бізнесу на прифронтових територіях – Гетманцев

Понад 300 представників бізнес-спільноти Харківщини зібралися 25 червня на зустріч з міським головою Харкова Ігорем Тереховим та головою Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим. На заході обговорювалися проблеми прифронтових територій та розробки дієвих механізмів для їхньої підтримки.

Данило Гетманцев зазначив, що ведення економічної діяльності у прифронтових регіонах стикається із труднощами щодо залучення фінансування, ускладнену логістику, перебоїв із енергоживленням, безробіттям, питаннями безпеки тощо.

«Бізнес потребує податкових пільг, страхування воєнних ризиків, покращення кредитних умов. Я вдячний Президенту Володимиру Зеленському та уряду, які підтримали ініціативу скасувати місцеві податки та збори в Харкові. І ми будемо пролонгувати це рішення. Але є ще дуже багато актуальних питань, у яких бізнесу потрібна допомога держави», – наголосив Ігор Терехов.

Виправити ситуацію має комплексна «Програма підтримки (відновлення) територій з високим рівнем безпекового ризику та заходів щодо стимулювання їх розвитку», яку Данило Гетманцев презентував на заході.

Стратегічним напрямом №1 парламентар вважає вирішення проблеми із страхуванням воєнних ризиків.

Компенсації через страхування військових ризиків можуть підлягати як прямі збитки (руйнування) на відповідних територіях, так і непрямі збитки – виключно для бізнесу, зокрема:

компенсація на виплату зарплати;

компенсація втрачених обсягів реалізації або прибутку;

спеціальна компенсація для сільськогосподарських виробників.

Мають бути визначені ліміти по прямим або непрямим збиткам і відповідно їх компенсації, виключення того, що не підпадає під страхування військових ризиків.

У повному або частковому страхуванні військових ризиків щодо певних видів діяльності і майна може бути задіяний спеціальний Фонд, якій може взяти на себе компенсацію вартості такого страхування. При цьому страхування і виплата відповідного покриття буде здійснюватися авторизованими страховими компаніями.

«Страхування воєнних ризиків є серед найбільших потреб бізнесу, щоб подолати бар’єри для залучення інвестицій. Особливо це питання важливо для бізнесу на прифронтових територіях», – зазначив Данило Гетманцев.