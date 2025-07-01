Зеленський підписав документи для ратифікації угоди про створення Спецтрибуналу для РФ

Президент доручив внести на розгляд Ради необхідні законодавчі зміни для повної реалізації угоди

Президент Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації угоди про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі президента.

За словами глави України, угода була підписана нещодавно між нашою державою та Радою Європи і тепер має бути оперативно ратифікована, щоб розпочати процес створення трибуналу.

«Доручив також якнайшвидше опрацювати та внести на розгляд Верховної Ради України необхідні законодавчі зміни, щоб з нашого боку все було забезпечено на сто відсотків заради повної реалізації угоди про створення трибуналу. Прошу народних депутатів розглянути це питання невідкладно. Очікую і на швидке представлення командами Міністерства закордонних справ України та Офісу відповідного графіка роботи з партнерами для імплементації угоди про створення трибуналу та фактичного запуску інституції», – каже він.

Нагадаємо, 25 червня президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали у Страсбурзі угоду про створення Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України. За словами генсека Ради Європи Алена Берсе, після підписання угоди розпочнуться переговори щодо розширеної часткової угоди, «щоб якомога більше країн могли приєднатися, підтримати та допомогти в управлінні трибуналом».

Спеціальний трибунал матиме мандат переслідувати високопосадовців за злочин агресії – тобто за рішення застосувати збройну силу проти іншої держави, що є порушенням Статуту Організації Об'єднаних Націй.

«Главком» публікував фінальну редакцію статуту Спеціального трибуналу щодо злочину агресії, що стало історичним досягненням не лише для України, а й для всієї архітектури міжнародного права.

До слова, у травні група зі створення спецтрибуналу завершила роботу над технічним проєктом. Він складався з трьох головних документів: текст двосторонньої угоди між Україною та Радою Європи про формування трибуналу, його статут та угода про управління трибуналом, яка офіційно називається «розширена часткова угода».