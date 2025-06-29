Україна синхронізує санкції ЄС щодо режиму в Ірані – Зеленський

«Це один з найбільш жорстоких режимів у світі, і не дивно, що Путін знайшов з ним спільну мову», – сказав президент

Україна повністю синхронізувала 13 та 14 пакети санкцій ЄС проти Росії, так само на 100% буде синхронізовано пакет європейських санкцій щодо Ірану. Як інформує «Главком», про це сказав президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 29 червня.

«Наші інституції почали виконувати рішення РНБО щодо синхронізації санкцій Європи та українських санкцій. Повністю синхронізовані 13 та 14 пакети санкцій ЄС. Це тепер будуть на 100% також санкції України. Сьогодні я затвердив це. Так само на 100% синхронізуємо пакет європейських санкцій щодо режиму в Ірані. Там багато діячів, багато компаній, і не тільки те, що стосується військового виробництва та схем зовнішнього терору проти сусідів в регіоні, але й внутрішніх репресій в Ірані. Це один з найбільш жорстоких режимів у світі, і не дивно, що Путін знайшов з ним спільну мову», – сказав президент.

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Зеленський підкреслив, що робота щодо синхронізації буде продовжена й зазначив, що очікує від українських державних інституцій «швидкого руху».

Нагадаємо, в межах окремої операції, з території Ізраїлю евакуювали 176 осіб, з яких 133 – громадяни України.

Раніше Ізраїль заявив, що погодився на пропозицію США про припинення вогню з Іраном, але буде «рішуче реагувати» на будь-які порушення перемир'я. Однак згодом армія Ізраїлю зафіксувала пуски ракет з території Ірану попри після оголошення режиму припинення вогню.

До слова, президент США Дональд Трамп звернувся до Ізраїлю з закликом не здійснювати бомбардування Ірану, застерігаючи, що це стане серйозним порушенням режиму припинення вогню.