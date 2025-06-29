Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна синхронізує санкції ЄС щодо режиму в Ірані – Зеленський

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Україна синхронізує санкції ЄС щодо режиму в Ірані – Зеленський
Зеленський підкреслив, що робота щодо синхронізації буде продовжена
фото: Офіс президента

«Це один з найбільш жорстоких режимів у світі, і не дивно, що Путін знайшов з ним спільну мову», – сказав президент

Україна повністю синхронізувала 13 та 14 пакети санкцій ЄС проти Росії, так само на 100% буде синхронізовано пакет європейських санкцій щодо Ірану. Як інформує «Главком», про це сказав президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 29 червня.

«Наші інституції почали виконувати рішення РНБО щодо синхронізації санкцій Європи та українських санкцій. Повністю синхронізовані 13 та 14 пакети санкцій ЄС. Це тепер будуть на 100% також санкції України. Сьогодні я затвердив це. Так само на 100% синхронізуємо пакет європейських санкцій щодо режиму в Ірані. Там багато діячів, багато компаній, і не тільки те, що стосується військового виробництва та схем зовнішнього терору проти сусідів в регіоні, але й внутрішніх репресій в Ірані. Це один з найбільш жорстоких режимів у світі, і не дивно, що Путін знайшов з ним спільну мову», – сказав президент.

Приєднуйтеся до каналу «Главкома» у Telegram

Зеленський підкреслив, що робота щодо синхронізації буде продовжена й зазначив, що очікує від українських державних інституцій «швидкого руху».

Нагадаємо, в межах окремої операції, з території Ізраїлю евакуювали 176 осіб, з яких 133 – громадяни України.

Раніше Ізраїль заявив, що погодився на пропозицію США про припинення вогню з Іраном, але буде «рішуче реагувати» на будь-які порушення перемир'я. Однак згодом армія Ізраїлю зафіксувала пуски ракет з території Ірану попри після оголошення режиму припинення вогню.

До слова, президент США Дональд Трамп звернувся до Ізраїлю з закликом не здійснювати бомбардування Ірану, застерігаючи, що це стане серйозним порушенням режиму припинення вогню.

Читайте також:

Теги: санкції Іран Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Завершення війни на Близькому сході ще під сумнівом
Трамп оголосив про завершення війни на Близькому сході. А що насправді?
24 червня, 20:10
Президент призначив двох нових голів РДА у Київській області
Зеленський призначив нових голів Обухівської та Білоцерківської РДА
5 червня, 14:19
За резолюцію проголосував 51 з 76 присутніх депутатів
Словаччина рятує Росію від нових санкцій? Парламент схвалив резолюцію
5 червня, 17:28
За словами Зеленського, успіхи РФ у війні — це «російська версія»
Зеленський спростував «успіхи» РФ на фронті
12 червня, 14:20
Наразі відомо про чотирьох загиблих дорослих, троє з них – громадяни України
Франція: троє українців загинули в ДТП
13 червня, 23:02
Трамп: Я не казав, що шукаю припинення вогню
Чому Трамп втік із G7? Названо ймовірні причини безпрецедентної події
17 червня, 13:51
Замір: Армія Ізраїлю не спостерігатиме пасивно за розвитком загроз
Командувач ЦАХАЛу: Ізраїль не зупиниться, поки не ліквідує загрозу з боку Ірану
20 червня, 22:57
Президент зазначив, що викрита угорська агентурна мережа розбудовувалась з 2021 року, а остання передача інформації відбулась цьогоріч 25 березня
Настрої Закарпаття, позиції ППО. Зеленський розповів, чим цікавилась угорська розвідка
10 червня, 14:14
Вбити Зеленського зловмисник намагався в аеропорту Жешува
Генерал Малюк розказав, як польський пенсіонер хотів вбити президента Зеленського
23 червня, 15:27

Політика

Доведеться пробачити Росію. Глава МЗС Словаччини зробив дивну заяву про війну в Україні
Доведеться пробачити Росію. Глава МЗС Словаччини зробив дивну заяву про війну в Україні
Україна синхронізує санкції ЄС щодо режиму в Ірані – Зеленський
Україна синхронізує санкції ЄС щодо режиму в Ірані – Зеленський
Зеленський погодив вихід України з конвенції про заборону протипіхотних мін
Зеленський погодив вихід України з конвенції про заборону протипіхотних мін
Президент відреагував на нічний обстріл України та загибель пілота F-16
Президент відреагував на нічний обстріл України та загибель пілота F-16
Верховна Рада готує спеціальний законопроєкт щодо виборів в Україні
Верховна Рада готує спеціальний законопроєкт щодо виборів в Україні
Дуда пояснив, чого очікувати Україні від новообраного президента Польщі Навроцького
Дуда пояснив, чого очікувати Україні від новообраного президента Польщі Навроцького

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
253K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 червня: ситуація на фронті
99K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 червня 2025
47K
Штучний інтелект назвав рік смерті Путіна
19K
День апостолів Петра і Павла: повір’я, звичаї, прикмети та привітання у прозі, віршах і листівка
14K
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
14K
29 червня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
Сьогодні, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua