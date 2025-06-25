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Україна підписала угоду з Радою Європи про створення Спеціального трибуналу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Україна підписала угоду з Радою Європи про створення Спеціального трибуналу
скриншот з прямої трансляції

Президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали у Страсбурзі угоду про створення Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пряму трансляцію.

«Ми розпочинаємо процес створення трибуналу за злочин агресії Росії проти України. Кожен воєнний злочинець повинен знати, що справедливість буде, і це стосується Росії. Ще багато чого попереду.

У політичному плані ми вже досягли великого прогресу. І я вдячний комітету міністрів Ради Європи та всім, хто проявляє лідерство. А справедливість потребує часу. Але це має статися. Я впевнений.

І сьогоднішня угода, і цей трибунал дає нам реальний, реальний шанс досягти справедливості за злочин агресії», – сказав президент після підписання угоди.

За словами генсека Ради Європи Алена Берсе, після підписання сьогоднішньої угоди розпочнуться переговори щодо розширеної часткової угоди, «щоб якомога більше країн могли приєднатися, підтримати та допомогти в управлінні трибуналом».

Президент закінчив виступ словами «Слава Україні».

Раніше Зеленський прибув у Страсбург для підписання угоди про Спеціальний трибунал.

Спеціальний трибунал матиме мандат переслідувати високопосадовців за злочин агресії – тобто за рішення застосувати збройну силу проти іншої держави, що є порушенням Статуту Організації Об'єднаних Націй.

До слова, оприлюднено остаточну редакцію Статуту Спеціального трибуналу щодо злочину агресії, що стало історичним досягненням не лише для України, а й для всієї архітектури міжнародного права. 

Важливо зазначити, що Міжнародний кримінальний суд (МКС) має юрисдикцію розслідувати воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид в Україні, але наразі не може розглядати злочин агресії через юрисдикційні обмеження. Спеціальний трибунал заповнить цю прогалину.

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Теги: Володимир Зеленський розслідування злочин трибунал

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