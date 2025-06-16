Головний рабин України покликав президента Зеленського на молитву у центральну синагогу

Моше Асман: Президент Зеленський жодного разу не був у київській синагозі, але в нього тут є іменне крісло

У Центральній синагозі Києва досі чекають на візит президента Володимира Зеленського. Як розповів головний рабин України Моше Асман в інтерв’ю «Главкому» для глави держави навіть підготували іменне крісло у першому ряду.

«Ми чекали його (Зеленського, – «Главком») на свято Песах, але він не прийшов… Ми зробили йому крісло у першому ряду, але що ж… Значить, не зміг, не вийшло у нього. Знаю, що він був у херсонській синагозі, але ще до війни. Чекаємо його тут завжди… Я б хотів, щоб він прийшов, щоб ми разом помолилися… Я б викликав його читати Тору (частина традиції, коли по суботах і святах іудеїв викликають читати Тору, що є честю для того, кого викликають, – «Главком»)», – сказав Моше Асман.

Зеленський ще у 2019 році казав, що не відповідатиме на запитання про віросповідання. «Але в Бога я вірю», – зауважив він.

Головний рабин України прокоментував цю заяву: «Те, що він вірить – вже велика справа. Я пам’ятаю, він їхав на зустріч з Путіним у Париж (у грудні 2019-го, – «Главком»), а перед тим мав зустріч з головами конфесій. І кожен мав йому дати якусь пораду. Я сказав, що коли Давид йшов проти Голіафа, він прикликав Всевишнього, і Всевишній йому допоміг, а Давид переміг. Ну і наскільки мені відомо, тоді, під час цієї нормандської зустрічі, Зеленський також не програв. Це як мінімум… Виграти тоді було складно, головне було не програти».

Водночас, як стверджує Моше Асман, у синагозі Віктор Ющенко бував регулярно, на кожне свято Хануки: «І під час Помаранчевої революції в тому числі. Він приходив сюди кожного року, і це стало традицією…».

До слова, у 2019 році Зеленський розказав «Главкому», що під час відпусток у різних країнах він з родиною відвідує храми як зразки різних культур. Але ці візити не мають стосунку до віри. «Мої особисті розмови з Богом не потребують посередників. Усі вірять в одного Бога, але стукають до нього з різних боків, що для мене дивно. Адже якщо Бог один, то чому ми всі не йдемо до нього найкоротшим шляхом? Хоча, можливо, кожен упевнений, що у нього шлях коротший. І правильніший», – зазначив Зеленський.