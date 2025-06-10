Зеленський назвав граничну ціну на нафту, яка знищить економіку РФ

Президент: «Такий ціновий рівень означатиме реальний тиск на Росію – вони мають бути змушені шукати миру»

Європейська комісія пропонує знизити граничну межу на нафту з $60 за барель до $45

Здатність Росії продовжувати війну дорівнює здатності продавати їхню нафту та обходити фінансові бар’єри. Потрібно максимально обмежувати російський танкерний флот, їхні технологічні можливості видобутку та переробки нафти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.

За словами президента, кожен із партнерів знає, який прайс-кеп потрібен – $30, не вище. «Такий ціновий рівень означатиме реальний тиск на Росію – вони мають бути змушені шукати миру. Інших мотивів там не розуміють», – пояснив він.

Як зазначив український лідер, партнери зараз обговорюють компромісну ціну на нафту. За його словами, кожен компроміс з Росією – це відкладання миру.

Нагадаємо, Європейська комісія презентувала 18-й пакет санкцій проти Росії. Він містить обмеження проти російських енергетичного та фінансового секторів. Відомство пропонує знизити граничну межу на нафту з $60 за барель до $45, оскільки експорт нафти становить третину доходів уряду Росії, а також запровадити заборону на транзакції для «Північного потоку-1» та «Північного потоку-2».

Крім того, Єврокомісія пропонує поповнити чорний список тіньового російського флоту ще 77 суднами, які використовуються для перевезення нафти в обхід заборон. Також є пропозиція заборонити імпорт перероблених продуктів на основі сирої російської нафти.

Країни-члени Європейського Союзу мають одноголосно погодити пакет санкцій. Їх має затвердити Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

Як повідомлялося, за час повномасштабної війни Російська Федерація заробила на експорті палива утричі більше коштів, ніж Україна отримала від союзників у вигляді допомоги.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити додаткові санкції проти Росії лише в разі потреби.

До слова, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що накладення Європейським Союзом нових санкцій проти Росії не отримає підтримки з боку його країни, якщо ці обмеження суперечитимуть національним інтересам Словаччини.