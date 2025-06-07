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Зеленський розповів про знищені російські «Іскандери»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Зеленський розповів про знищені російські «Іскандери»
Зеленський підкреслив, росіяни намагаються показати, що вони нібито не піддаються жодному тиску
фото: Офіс президента

Українські воїни цього тижня успішно знищили позиції росіян

Президент Володимир Зеленський повідомив про знищення Силами оборони трьох ворожих установок «Іскандер», пошкодження військових вертольотів та нові ураження російської військової логістики й аеродромів. Як інформує «Главком», про це глава держави заявив у вечірньому зверненні 7 червня.

«Сьогодні доповідали міністр оборони України Умєров, головком Сирський – щодо дій наших хлопців на передовій передусім. Є за що подякувати. Наші воїни цього тижня успішно знищили позиції росіян – саме ті позиції, з яких били по Україні, по наших громадах, по наших людях. Днями були знищені три установки «Іскандер» – це було знищення просто вбивць. Також є збиття російського військового літака Су-35 та пошкодження їхніх військових вертольотів. Є і нові ураження російської військової логістики, аеродромів.Це допомагає нашому захисту – кожне ускладнення для Росії має значення для нас», – сказав президент.

Зеленський підкреслив, росіяни намагаються показати, що вони нібито не піддаються жодному тиску.

«Але дуже важливо, щоб світ розумів: так само як тиск примусив Росію зайти в переговорний процес, тиск може примусити Росію стати реалістом у процесі перемовин. Саме внаслідок тиску це можливо, і передусім санкцій на російську нафту і на тих, хто з Росією досі торгує. Росія повинна закінчити цю війну, яку вона почала. Треба дотиснути їх до цього», – сказав він.

Нагадаємо, у суботу, 7 червня 2025 року, вранці, Сили оборони України збили російський винищувач Су-35 на Курському напрямку. 

Як відомо, Служба безпеки України оприлюднила нові дані щодо масштабів своєї успішної спецоперації «Павутина», яка призвела до значного ураження стратегічної авіації Російської Федерації. За інформацією СБУ, орієнтовна вартість уражених літаків становить близько $7 млрд. Зокрема, супутниковий знімок підтвердив знищення щонайменше одного літака А-50 на аеродромі «Іваново».

Внаслідок операції «Павутина» було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування Росії. Операція Служби безпеки України «Павутина» викликала серйозне занепокоєння в Кремлі, оголивши вразливість стратегічної авіації Росії, зокрема літаків, які входять до її «ядерного» повітряного флоту.

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Теги: росія Володимир Зеленський винищувач росіяни

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