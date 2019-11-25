Новий голова Київської обладміністрації розказав, на чому заробив свої статки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олексій Чернишов говорить, що вийшов з ІТ-середовища

«Коли ти починаєш рахувати гроші, це ознака того, що в тебе вони закінчуються», - вважає Олексій Чернишов

Новий голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Чернишов у своєму першому інтерв’ю на посаду розказав про свій шлях у бізнесі.

За словами Чернишова, він вийшов з ІТ-середовища. У кінці 90-х років він з двома партнерами створили IT-компанію у Харкові, що традиційно вважається ІТ-центром. «Компанія стрімко збільшувалась завдяки залученню німецького інвестора, який згодом поглинув нас. За два-три роки ми розширились з 10 до 300 співробітників. Працювали в сегменті телекомунікацій, розробляли і реалізували різні проекти. Нашими партнерами і акціонерами були потужні німецькі телекомунікаційні компанії, такі як «Дойче Телеком», «ІТ Мобайл», - розповів колишній бізнесмен, а нині голова Київської облдержадміністрації в інтерв’ю «Главкому».

«Згодом сталась ІТ-криза в Європі, - говорить Чернишов. - Ми викупили українську частину компанію. Інша, міжнародна частина бізнесу, припинила існування. А українська компанія Telesens досі жива, щоправда, я давно з неї вийшов. Але я радий, що вона продовжує працювати. Це був класний стартап».

Бізнесмен зауважив, що розвиваючи компанію, він стикнувся з проблемою відсутності офісного простору в місті і тоді разом зі своїми партнерами вирішили реконструювати стару будівлю радянського зразка. «Зробили з неї перший офісний центр, де й самі розмістились. Він для нас був занадто великим, тому ми здавали його в оренду і таким чином я втягнувся в нерухомість. Це якраз збіглось в часі з підйомом цього ринку, і я почав займатися проєктами з нерухомості. Власне, тоді й відбулось знайомство з Олександром Фельдманом (харківський бізнесмен, нардеп багатьох скликань, партнер Чернишова- «Главком»)», - говорить Олексій Чернишов і додає, що пізніше реалізував низку успішних масштабних проектів, в які були залучені й міжнародні інвестиції, а після нерухомості його увагу привернуло інвестиційне середовище.

«Донедавна в мене була інвестиційна компанія, яка реалізовувала проекти, пов’язані з залученням інвестицій, супроводом проектів та реструктуризацією заборгованості», - розказав теперішній очільник Київщини.

Чернишов говорить, що не помітив, коли заробив свій перший мільйон.

«Я скажу так: гроші є, поки ти їх не рахуєш. Коли ти починаєш їх рахувати, це ознака того, що в тебе вони закінчуються. Тому я не можу сказати, коли саме. Це, мабуть, сталось в момент переходу з ІТ-сфери до нерухомості», - згадує керівник Київської області.

Нагадаємо, 28 жовтня президент Володимир Зеленський призначив головою Київської обласної державної адміністрації бізнесмена з Харкова Олексія Чернишова.

42-річний Чернишов відомий як підприємець та інвестор, зокрема, засновник інвестиційної компанії VI2 Partners. Крім того, раніше його рекомендували 14 професійних і громадських об'єднань в якості кандидата на пост глави Міністерства регіонального розвитку та будівництва України.

Іншим указом Зеленський звільнив Михайла Бно-Айріяна з цієї посади. «Звільнити Бно-Айріяна Михайла Кареновича з посади голови Київської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою», - йдеться в документі.

Як повідомлялося, 20 жовтня стало відомо, що чинний глава Київської ОДА Михайло Бно-Айріян написав заяву на ім'я президента Володимира Зеленського з проханням підтримати його відставку. Чиновник йде з посади через всього 100 днів після призначення на тлі критики з боку частини правлячої партії.

Бно-Айріян очолював Київську ОДА з 10 липня 2019 року.

Читайте більше: