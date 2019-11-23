Уряд передасть у концесію ще 10 об'єктів



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Кабмін має намір презентувати інвесторам на початку грудня в Лондоні перший список підприємств приватизації в рамках road show

Кабінет міністрів України готує 10 нових проєктів концесії, які оголосить найближчим часом.

Про це повідомив прем’єрміністр України Олексій Гончарук.

«Ми серйозно налаштовані на державно-приватне партнерство. Два пілотних проєкти — морські порти Ольвія та Херсон вже на прозорих конкурсах. Зараз готуємо ще 10 державних активів на концесію», — повідомив Гончарук під час інвестиційного саміту Європейського банку реконструкції та розвитку та країн-членів Східного партнерства.

Також Кабмін має намір презентувати інвесторам на початку грудня в Лондоні перший список підприємств приватизації в рамках road show.

Підготовку нових концесійних об'єктів і приватизаційного списку прем'єр анонсував у ході дискусії на першому Інвестиційному саміті Європейського банку реконструкції та розвитку для країн-членів Східного партнерства в Лондоні.

3 жовтня Верховна рада ухвалила закон про концесію. За нього проголосувало 257 депутатів. 17 жовтня президент Зеленський цей закон підписав.

Цим законом передбачається врегулювати умови передачі державного та комунального майна у приватну власність. Депутати сподіваються, що це дозволить підвищити інвестиційну привабливість України та дозволить залучити інвестиції в оновлення інфраструктурних проєктів, зокрема портів, аеропортів, доріг тощо.

Концесія — це форма державно-приватного партнерства, що передбачає передачу об'єктів державної власності (таких як дороги, аеропорти, підприємства тощо) у тимчасове користування приватним підприємствам.