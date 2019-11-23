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    Економіка та фінанси

    Уряд передасть у концесію ще 10 об'єктів

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    Уряд передасть у концесію ще 10 об'єктів

    Кабмін має намір презентувати інвесторам на початку грудня в Лондоні перший список підприємств приватизації в рамках road show

    Кабінет міністрів України готує 10 нових проєктів концесії, які оголосить найближчим часом.

    Про це повідомив прем’єрміністр України Олексій Гончарук.

    «Ми серйозно налаштовані на державно-приватне партнерство. Два пілотних проєкти — морські порти Ольвія та Херсон вже на прозорих конкурсах. Зараз готуємо ще 10 державних активів на концесію», — повідомив Гончарук під час інвестиційного саміту Європейського банку реконструкції та розвитку та країн-членів Східного партнерства.

    Також Кабмін має намір презентувати інвесторам на початку грудня в Лондоні перший список підприємств приватизації в рамках road show.
     
    Підготовку нових концесійних об'єктів і приватизаційного списку прем'єр анонсував у ході дискусії на першому Інвестиційному саміті Європейського банку реконструкції та розвитку для країн-членів Східного партнерства в Лондоні.

    3 жовтня Верховна рада ухвалила закон про концесію. За нього проголосувало 257 депутатів. 17 жовтня президент Зеленський цей закон підписав.

    Цим законом передбачається врегулювати умови передачі державного та комунального майна у приватну власність. Депутати сподіваються, що це дозволить підвищити інвестиційну привабливість України та дозволить залучити інвестиції в оновлення інфраструктурних проєктів, зокрема портів, аеропортів, доріг тощо.

    Концесія — це форма державно-приватного партнерства, що передбачає передачу об'єктів державної власності (таких як дороги, аеропорти, підприємства тощо) у тимчасове користування приватним підприємствам.

    Кабмін Верховна Рада інвестиції приватизація закон уряд Олексій Гончарук
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