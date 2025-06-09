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40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025

Реліз
Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
Понад 500 учасників Mrktng Mrthn та представників маркетинг-спільноти зібралися в інноваційному просторі Unit.City
фото: mrktng.mmr.ua

На події був організований збір для військових з 5-ї ОШБр

4 червня Київ засвітився новими сенсами – саме тут відбувся Mrktng Mrthn «Під сонцем інсайтів», організований онлайн-медіа про маркетинг, комунікації та креатив MMR спільно з бізнес/медіа-холдингом ekonomika+. На одній сцені зібралися понад 40 експертів – представників провідних брендів та агенцій, щоб говорити про головне: як утримувати увагу споживача в умовах інформаційного перевантаження, як витягати справжні інсайти з контексту і перетворювати їх на працюючі стратегії, та як не загубитися на маркетинговому полі.

Понад 500 учасників Mrktng Mrthn та представників маркетинг-спільноти зібралися в інноваційному просторі Unit.City. Подію вели харизматичні ведучі: Ірина Прокоф'єва – обличчя «1+1 Марафон» та спеціальна кореспондентка «ТСН. Тиждень», і Володимир Рабчун – ведучий телеканалів 1+1 Media.

Подію вели Ірина Прокоф'єва та Володимир Рабчун
Подію вели Ірина Прокоф'єва та Володимир Рабчун
фото: mrktng.mmr.ua
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025 фото 1
фото: mrktng.mmr.ua

Розпочав марафон Ігор Воловий, CEO & Co-founder агенції інтернет маркетингу Elit-Web, який презентував результати дослідження потреб онлайн-покупців.

Про створення сервісу віртуальної примірки макіяжу та кольору волосся та бізнес-результати розповіла Анна Гладіревська, керівниця напряму digital-продуктів мережі магазинів EVA та Eva.ua. Спікерка зауважила, що сервіс став доповненням, а не заміною фізичній консультації, а також допоміг знизити навантаження на консультантів.

Анна Гладіревська
Анна Гладіревська
фото: mrktng.mmr.ua

«Місто – це не просто колекція щитів, а середовище, у якому формується враження про бренд», – зазначив Віктор Іванченко, керівник Strategy & R&D холдингу Megapolis +, під час свого виступу. Разом з Олександрою Байдіковою, керівницею креативної агенції холдингу Megapolis +, вони розповіли про кейси, коли зовнішня реклама ставала частиною міського простору.

Віктор Іванченко та Олександра Байдікова
Віктор Іванченко та Олександра Байдікова
фото: mrktng.mmr.ua

Про сміливі інвестиції у культуру під час війни розповів Сергій Грабчак, маркетинг-директор Ощадбанку. Він поділився кейсами несподіваних колаборацій банку з українськими брендами: фешн-легендою Litkovska, студією культури та дизайну Makhno та ювелірним брендом Tsvite Teren. Крім того, Сергій анонсував новий мистецький проєкт Ощаду, який об’єднає голоси українських митців.

Сергій Грабчак
Сергій Грабчак
фото: mrktng.mmr.ua

«Інсайти все ж таки потрібні, але не потрібно зводити їх у культ», – зазначив Борис Цомая, фахівець з маркетингу з 20-річним досвідом, під час панельної дискусії. Як народжуються інсайти та які чинники на це впливають обговорили разом Вікторія Шапронь, директорка з маркетингу AB InBev Efes Ukraine, Дмитро Лютий, креативний директор Bickerstaff.420, Сергій Білошицький, креативний директор Saatchi & Saatchi Ukraine, та Максим Незвієцький, віцедиректор з маркетингу мережі мультимаркетів «Аврора».

Роман Гурбанов, креативний директор і співзасновник агенції Taktika, поділився, як обмеження можуть стати каталізатором креативу, чому рамки не завжди вороги і як правильні запитання допомагають їх ламати.

Як знайти меседж, який резонує у перенасиченій категорії? Людмила Квятковська, менеджерка з маркетингу Bolt в Україні, на прикладі комунікаційного лончу компанії в Україні, розповіла, на чому сфокусувались і як це вплинуло на ефективність кампанії.

Людмила Квятковська
Людмила Квятковська
фото: mrktng.mmr.ua

«Аудиторія хоче бути почутою, але не відчувати надмірного стеження», – зазначив Володимир Горшков, Chief Commercial Officer в Admixer Advertising. Під час свого виступу він поділився принципами побудови рекламних оголошень та прикладами стратегій для персоналізованого креативу.

Про створення контенту, який дарує надію, тепло та відчуття приналежності на прикладі проєктів «Різдво. Ти не один», «Клуб %1» та «Колесо фортуни» розповіли Володимир Завадюк, керівник Big Brave Events 1+1 media, та Наталія Вовк, директорка з маркетингу телеканалу «1+1 Україна».

Володимир Завадюк та Наталія Вовк
Володимир Завадюк та Наталія Вовк
фото: mrktng.mmr.ua

Маркетинг-директорка «Пумб» Ксенія Сікорська розповіла про ребрендинг банку та результати, яких вдалося досягнути завдяки цьому.

«Краси замало, мають бути сенси. Яскрава оболонка без сенсів більше не працює», – зазначила Ксенія.

Ксенія Сікорська
Ксенія Сікорська
фото: mrktng.mmr.ua

Як маркетинг, креатив та бренд-стратегія допомагають залучати регулярних донаторів та створювати довіру, обговорили на панельній дискусії Олександр Алимов, співзасновник агенції Twid та керівник відділу фандрейзінгу «Вовки Да Вінчі», Олексій Покришень, CEO та креативний директор агенції Twid, Оксана Бондаренко, старший офіцер відділення інформації та комунікацій 1-го корпусу НГУ «Азов», Сергій Тодосан, менеджер партнерств Азов.One | 12 БрСпП «Азов» НГУ, та Олег Шульга, креативний директор 20-го окремого полку безпілотних систем «К-2». Спікери поділилися, як визначати аудиторію у мілітарі-маркетингу, які KPI ставлять під час розробки кампаній та як шукають нові способи для масштабування аудиторії. Модерував дискусію Віталій Капустян, який професійно ставить цікаві питання.

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025 фото 2
фото: mrktng.mmr.ua

Чи дійсно кожна взаємодія бренду повинна мати вплив, а лайки та створення позитивного настрою – зайві? Прикладами, як саме бренди впливали на аудиторію через проєкти, поділилися Ольга Дівущак, маркетолог Foundation Coffee Roasters, Аліна Смишляк-Борода, директорка з управління репутацією та КСВ Kormotech, Яна Меркотан, маркетинг-директорка бренду Kachorovska, Поліна Толмачова, маркетинг-директорка телеканалів Ictv та Ictv2, Валерія Толочина, CMO Megogo, та Катерина Захараш, corporate communications director L’Oreal Україна. Модераторкою панелі стала Олена Плахова, директорка із управління репутацією та маркетингом групи компаній «Нова пошта».

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025 фото 3
фото: mrktng.mmr.ua

Роман Комінярський, проєктний менеджер «Контінентал Фармерз Груп», розповів, як зробити КСВ-проєкт медійним та як залучати союзників у win-win форматі.

Роман Комінярський
Роман Комінярський
фото: mrktng.mmr.ua

«Справжнє мистецтво маркетингових комунікацій можуть створювати тільки люди, які мають мотивацію та спільні цінності», – зазначила Анастасія Ливинець, керівниця центру маркетингових комунікацій МХП. Спікерка поділилася філософією та принципами роботи маркетингових комунікацій МХП.

Анастасія Ливинець
Анастасія Ливинець
фото: mrktng.mmr.ua

Навіщо дистриб’ютору власні бренди та чому важливо підтримувати українського виробника розповіла Світлана Попова, керівниця відділу маркетингу компанії Afina Group.

Світлана Попова
Світлана Попова
фото: mrktng.mmr.ua

Про підходи для пошуку інсайтів через візуалізацію та етапи їхнього створення розповіла Дар'я Маліхатко, Director of Publicis Groupe Data Science.

Вона зазначила, що інсайти народжуються тоді, коли ми їх інтерпретуємо та застосовуємо.

Василь Яцишин, директор з управління масмаркет-брендами Kormotech, розповів, чому навіть класика потребує змін на прикладі оновлення бренду харчування для котів Мяу!

Василь Яцишин
Василь Яцишин
фото: mrktng.mmr.ua

Практичними порадами в роботі з аналітикою та BigData і чому це необхідність для сучасного маркетингу поділилася Наталія Євдокімова, Sales Director Nexinsight.

Наталія Євдокімова
Наталія Євдокімова
фото: mrktng.mmr.ua

Маріанна Коніна, Founder & CEO Reputation City, розповіла, що таке online reputation management та як він працює.

Про принципи формування, розвитку та утримання ефективних співробітників, які генерують результат, розповів Тарас Маципура, віцепрезидент з маркетингу PJSC Carlsberg Ukraine.

Тарас Маципура
Тарас Маципура
фото: mrktng.mmr.ua

Ірина Метньова, засновниця Vandog Agency, розповіла, навіщо державі бренд, поділилася чек-листом ефективного працюючого бренду від держави, а також, як створити працюючий бренд для державної установи.

Ірина Метньова
Ірина Метньова
фото: mrktng.mmr.ua

Як будувати маркетинг нішевої індустрії, чому культура стала новою «модою» і як брендам стати частиною цієї хвилі обговорили під час панельної дискусії Валерія Русаненко, директорка з маркетингу Pandora в Україні, Вікторія Середа, маркетинг-директорка книгарень «Сенс», Катя Тейлор, засновниця агенції та ГО Port of Culture, та Свят Загайкевич, засновник «Підпільного Стендапу». Спікери обговорили, що таке мистецтво у їхньому бізнесі, згадали власні кейси, а також дійшли висновку, що мистецтво є рушійною силою маркетингу, але не маст-хевом. Модератором дискусії виступив Сергій Костя, маркетинг-директор Bolt у ЦСЄ та Азії.

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025 фото 4
фото: mrktng.mmr.ua

На Mrktng Mrthn також відбулося нагородження найкращих маркетингових проєктів X-ray.

Нагорода X-ray
Нагорода X-ray
фото: mrktng.mmr.ua
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025 фото 5
фото: mrktng.mmr.ua

На Mrktng марафоні 2025 креатив став не лише інструментом стратегії – а реальним фронтом підтримки. Організатори організували збір на десятки кілометрів зв’язку для 5-ї ОШБр, зробивши розіграш мерчу від бригади та подарунків від ekonomika+. Кожен донат – це метр, який несе користь на передовій.

Організатори, бізнес/медіа бюро Ekonomika+ та онлайн-медіа mmr.ua вдячні партнерам:

  • Генеральному партнеру – Ощадбанк.
  • Генеральному медіапартнеру – 1+1 media.

Також технологічному партнеру Motorola, дякуємо за підтримку L'Oreal Україна, партнеру AB InBev Efes Україна, креативному партнеру Taktika, кавовому партнеру Foundation Coffee Roasters, водному партнеру Моршинська, смачному партнеру Lantmännen Axa, солодкому партнеру Alviva Group, ігристому партнеру Mer de Glace, алкогольному Jack Daniel', квітковому партнеру Украфлора, партнеру з брендування Maikoff.

Медіапартнерам: Promodo, Adv.expert, Reclen media, Бфк Gulliver, Infoviizion, BC media, Ictv, Ictv2, «Ми Україна+», «Київ 24», «Прямий канал», «РБК Україна», «УНН», «Комерсант Український», Liga Zakon, HiTech.Expert, «Главком», «Ділова столиця», xsport, Burda Media Ukraine, PaySpace Magazine, «44.ua», Postfactum, «Перший бізнесовий», TrueUA, «Логіст FM», Marketer.ua, «Економіст», Founder, «ШоТам», Cases, Ciau, Європейська Бізнес Асоціація, та АУБ.

Теги: українці бізнес інвестиції

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