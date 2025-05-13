Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Українські компанії відкривають вакансії директорів зі штучного інтелекту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Українські компанії відкривають вакансії директорів зі штучного інтелекту
Компанії потребують спеціалістів, які на стратегічному рівні можуть керувати впливом штучного інтелекту на бізнес-процеси
фото: Vecteezy

Зарплати фахівців на нових посадах можуть сягати $10 тис. на місяць

Деякі українські компанії, зокрема Prostor, «Нова пошта» і МХП відкрили вакансії директорів зі штучного інтелекту. Топпосада з’явилася на хвилі інтересу до штучного інтелекту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Forbes.

Бізнеси шукають фахівців, здатних впроваджувати інструменти штучного інтелекту в операційні процеси. Компанії очікують, що фахівець на посаді допоможе інтегрувати штучний інтелект в операційні та стратегічні процеси: від оптимізації логістики до автоматизації обслуговування клієнтів. Так, «Нова пошта» відкрила вакансію 30 квітня, Prostor – у березні, МХП – ще у жовтні 2024-го.

Як розповіла керівна партнерка рекрутингової компанії Talando Таїсія Млюзан, директор зі штучного інтелекту – це нова посада для України. Заробітна плата фахівців може стартувати від $6 тис.

Водночас директор департаменту розширеної аналітики RBC Group Ігор Філіпенко наголосив, що одного ШІ-директора недостатньо. За його словами, мінімальна команда з трьох AI-фахівців обійдеться компанії у щонайменше 100 тис. євро на рік.

Директор зі штучного інтелекту (англ. Chief AI Officer) – це керівник вищої ланки, відповідальний за розробку, впровадження та нагляд за стратегією штучного інтелекту в організації.

Основні обов’язки фахівця на посаді:

  • Розробка та реалізація стратегії ШІ: визначення напрямків розвитку штучного інтелекту в організації та інтеграція цих технологій у бізнес-процеси.
  • Управління ризиками та етикою: забезпечення відповідності використання штучного інтелекту етичним стандартам та нормативним вимогам.
  • Координація між відділами: співпраця з іншими керівниками для ефективного впровадження нових технологічних рішень.
  • Освіта та підтримка персоналу: організація навчання співробітників щодо використання штучного інтелекту та сприяння культурі інновацій.

Зі зростанням впливу штучного інтелекту на бізнес-процеси, компанії потребують спеціалістів, які можуть керувати цими змінами на стратегічному рівні. Так, директор зі штучного інтелекту допомагає організації адаптуватися до нових технологій, оптимізувати процеси та забезпечити конкурентоспроможність на ринку.

За останні п’ять років кількість компаній, які призначили ШІ-директорів, майже потроїлася. Це свідчить про зростаюче визнання стратегічної важливості штучного інтелекту в різних галузях, включаючи охорону здоров’я, фінанси та технології.

Нагадаємо, 30-річна співзасновниця ШІ-стартапу Scale AI Люсі Го зі США стала наймолодшою ​​у світі жінкою-мільярдеркою, яка заробила гроші завдяки власному бізнесу.

Раніше Марк Цукерберг заявив, що Meta розробляє систему штучного інтелекту, здатну автоматизувати весь цикл рекламної кампанії. Бізнесу достатньо сформулювати мету кампанії, вказати, скільки він готовий заплатити за досягнення результату, і підключити банківський рахунок, а ШІ-система автоматично йтиме до намічених цілей. Ключовим компонентом такого продукту стане розміщення тисяч «тестових» оголошень, згенерованих ШІ, у Facebook, Instagram та Threads.

До слова, підприємець з Юти каже, що штучний інтелект допоміг йому побудувати бізнес з шестизначним оборотом лише за кілька днів.

Читайте також:

Теги: штучний інтелект Нова пошта бізнес

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Цукерберг упевнений в успіху штучного інтелекту
Цукерберг анонсував ШІ, що змінить індустрію цифрової реклами
9 травня, 16:33
Очолила рейтинг Вінницька птахофабрика, дохід якої торік збільшився на 27% та сягнув 49,7 млрд грн
Названо найдоходніші аграрні компанії країни (список)
5 травня, 09:28
Гетманцев: Виключення зі списку «клубу» не є автоматичною підставою для проведення податкових перевірок, тому що план перевірок переглядається двічі на рік
Гетманцев анонсував зміни правил прийому до «Клубу білого бізнесу», з якого вже вилетіли 2 тис. фірм
30 квiтня, 15:04
Штучний інтелект може побороти людство
Дослідники передбачили майбутнє штучного інтелекту. Один із сценаріїв лякає
29 квiтня, 07:50
По всій Україні масштабний збій терміналів
По всій Україні масштабний збій терміналів
26 квiтня, 09:03
У Литві вважають, що штучний інтелект швидко змінює спосіб навчання учнів та викладання вчителів
Литва готує правила використання штучного інтелекту у школах
23 квiтня, 09:28
Головні новини ночі проти 21 квітня
Росія запустила дрони по Україні, гучна заява Трампа: головне за ніч
21 квiтня, 05:47
Олександр Маріковський заробляє на моніторингу
Будинок у розкішному містечку, тендери без конкуренції: ЗМІ викрили прибутковий бізнес «слуги» Маріковського
16 квiтня, 15:25
Без техніки ця ферма перестала б існувати, зауважив власник
170 корів під наглядом роботів. В Австрії працює ферма без людей (відео)
15 квiтня, 12:49

HiTech

Українські компанії відкривають вакансії директорів зі штучного інтелекту
Українські компанії відкривають вакансії директорів зі штучного інтелекту
Ілон Маск показав запальні танці робота від Tesla
Ілон Маск показав запальні танці робота від Tesla
Японія готується випробувати зброю проти гіперзвукових цілей
Японія готується випробувати зброю проти гіперзвукових цілей
У США чоловік, якого застрелили, звернувся у суді до свого вбивці
У США чоловік, якого застрелили, звернувся у суді до свого вбивці
Цукерберг анонсував ШІ, що змінить індустрію цифрової реклами
Цукерберг анонсував ШІ, що змінить індустрію цифрової реклами
Розлучення, втрата глузду та ізоляція. Як ChatGPT вдає Бога і впливає на людей – медіа
Розлучення, втрата глузду та ізоляція. Як ChatGPT вдає Бога і впливає на людей – медіа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
219K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 травня: ситуація на фронті
123K
Фермер у погонах. Звільнений тиловик казково збагатився під час війни
81K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 травня 2025
61K
Москва готує відмову. ISW проаналізував останні заяви Кремля про переговори в Стамбулі
47K
Переговори України та РФ у Стамбулі: оприлюднено склад російської делегації
36K
Глава МЗС Італії назвав людину, від якої залежить завершення війни

Новини

Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
Сьогодні, 16:37
В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
Вчора, 20:30
Візит делегації ЄС. Дипломатичний конфлікт між Будапештом та Києвом. Головне за 9 травня
9 травня, 21:00
Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
8 травня, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua