Українські компанії відкривають вакансії директорів зі штучного інтелекту

Компанії потребують спеціалістів, які на стратегічному рівні можуть керувати впливом штучного інтелекту на бізнес-процеси

Зарплати фахівців на нових посадах можуть сягати $10 тис. на місяць

Деякі українські компанії, зокрема Prostor, «Нова пошта» і МХП відкрили вакансії директорів зі штучного інтелекту. Топпосада з’явилася на хвилі інтересу до штучного інтелекту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Forbes.

Бізнеси шукають фахівців, здатних впроваджувати інструменти штучного інтелекту в операційні процеси. Компанії очікують, що фахівець на посаді допоможе інтегрувати штучний інтелект в операційні та стратегічні процеси: від оптимізації логістики до автоматизації обслуговування клієнтів. Так, «Нова пошта» відкрила вакансію 30 квітня, Prostor – у березні, МХП – ще у жовтні 2024-го.

Як розповіла керівна партнерка рекрутингової компанії Talando Таїсія Млюзан, директор зі штучного інтелекту – це нова посада для України. Заробітна плата фахівців може стартувати від $6 тис.

Водночас директор департаменту розширеної аналітики RBC Group Ігор Філіпенко наголосив, що одного ШІ-директора недостатньо. За його словами, мінімальна команда з трьох AI-фахівців обійдеться компанії у щонайменше 100 тис. євро на рік.

Директор зі штучного інтелекту (англ. Chief AI Officer) – це керівник вищої ланки, відповідальний за розробку, впровадження та нагляд за стратегією штучного інтелекту в організації.

Основні обов’язки фахівця на посаді:

Розробка та реалізація стратегії ШІ: визначення напрямків розвитку штучного інтелекту в організації та інтеграція цих технологій у бізнес-процеси.

визначення напрямків розвитку штучного інтелекту в організації та інтеграція цих технологій у бізнес-процеси. Управління ризиками та етикою: забезпечення відповідності використання штучного інтелекту етичним стандартам та нормативним вимогам.

забезпечення відповідності використання штучного інтелекту етичним стандартам та нормативним вимогам. Координація між відділами: співпраця з іншими керівниками для ефективного впровадження нових технологічних рішень.

співпраця з іншими керівниками для ефективного впровадження нових технологічних рішень. Освіта та підтримка персоналу: організація навчання співробітників щодо використання штучного інтелекту та сприяння культурі інновацій.

Зі зростанням впливу штучного інтелекту на бізнес-процеси, компанії потребують спеціалістів, які можуть керувати цими змінами на стратегічному рівні. Так, директор зі штучного інтелекту допомагає організації адаптуватися до нових технологій, оптимізувати процеси та забезпечити конкурентоспроможність на ринку.

За останні п’ять років кількість компаній, які призначили ШІ-директорів, майже потроїлася. Це свідчить про зростаюче визнання стратегічної важливості штучного інтелекту в різних галузях, включаючи охорону здоров’я, фінанси та технології.

Нагадаємо, 30-річна співзасновниця ШІ-стартапу Scale AI Люсі Го зі США стала наймолодшою ​​у світі жінкою-мільярдеркою, яка заробила гроші завдяки власному бізнесу.

Раніше Марк Цукерберг заявив, що Meta розробляє систему штучного інтелекту, здатну автоматизувати весь цикл рекламної кампанії. Бізнесу достатньо сформулювати мету кампанії, вказати, скільки він готовий заплатити за досягнення результату, і підключити банківський рахунок, а ШІ-система автоматично йтиме до намічених цілей. Ключовим компонентом такого продукту стане розміщення тисяч «тестових» оголошень, згенерованих ШІ, у Facebook, Instagram та Threads.

До слова, підприємець з Юти каже, що штучний інтелект допоміг йому побудувати бізнес з шестизначним оборотом лише за кілька днів.