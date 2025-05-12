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Новий магістральний водогін будують на Миколаївщині: сталь постачає Метінвест

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Новий магістральний водогін будують на Миколаївщині: сталь постачає Метінвест

У Миколаєві буде краща якість питної води

На Миколаївщині триває будівництво нового магістрального водогону. Його загальна протяжність складе 67,8 кілометра, а пропускна здатність — до 120 тисяч кубічних метрів води на добу, для потреб Миколаєва. Головним виконавцем робіт є компанія Autostrada, а партнером — Метінвест-СМЦ: він поставить 500 тонн металопродукції для будівництва. Запуск нової мережі планується на серпень цього року.

Роботи поетапно розпочалися у березні (перша ділянка довжиною 18,4 км), продовжились у квітні стартом будівництва другої (22,9 км) та третьої (26,5 км) секцій. Для прискорення процесу та досягнення фінальної мети у надзвичайно короткі строки – лише за п'ять місяців – на будівельному майданчику цілодобово працює понад тисяча спеціалістів та сотні одиниць сучасної техніки.

Прокладання траси водогону здійснюється переважно поза межами житлової забудови, що мінімізує вплив на існуючі інженерні мережі та прискорює виконання робіт. Попри складний ландшафт маршруту, що включає сільськогосподарські угіддя, водні перешкоди, автомобільні та залізничні шляхи, а також існуючі газопроводи, застосовується передова технологія горизонтального направленого буріння. Це дозволяє прокладати труби без руйнування поверхневого шару ґрунту.

Для забезпечення стабільного тиску та подачі води на маршруті передбачено будівництво трьох насосних станцій, кожна з яких матиме потужність від 640 до 800 кВт. У трубопровідній мережі використовуються труби діаметром від 800 до 900 міліметрів, здатні витримувати тиск до 16 атмосфер, стійкі до значних коливань температур та дії хімічних речовин, що гарантує їх тривалий термін служби. Паралельно з цим монтуються системи електропостачання – як основні, так і резервні лінії, трансформаторні підстанції та джерела автономного живлення. З метою підвищення безпеки всі насосні станції та ключові елементи електромережі розміщуватимуться в укріплених спорудах.

Як відомо, компанія Метінвест Ріната Ахметова заплатила до бюджету 20 млрд грн податків у 2024 році. Це на 36% більше, ніж у 2023 році. Також з 24 лютого 2022 року Метінвест, з урахуванням спільних підприємств, витратив на капітальні інвестиції в Україні понад 30 млрд грн – це другий показник у державі.

Теги: інвестиції будівництво водопостачання

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