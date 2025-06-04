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Вантажовідправники розкритикували Укрзалізницю за ціноутворення, зриви доставок та відсутність рухомого складу – опитування

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Вантажовідправники розкритикували Укрзалізницю за ціноутворення, зриви доставок та відсутність рухомого складу – опитування

Укрзалізниця провалила роботу з основними клієнтами через ціноутворення та зриви доставок  - опитування 

Серед вантажовласників провели опитування, яке мало на меті показати, наскільки вони задоволені співпрацею з Укрзалізницею. Результати невтішні: індекс лояльності клієнтів (Net Promoter Score), який показує прихильність споживачів послуг до компанії, складає лише 27%. А індекс готовності рекомендувати – взагалі негативний, тобто більша кількість респондентів не рекомендує співпрацю з компанією.

Найбільшими проблемами вантажовласників під час залізничних перевезень є негнучкість ціноутворення, несвоєчасність і недоступність інформування про події з вагоном/вантажем, недоступність інформації про дислокацію вагонів, та недотримання встановлених термінів доставки вантажів.

Найгірше вантажовідправники очікувано ставляться до тарифної політики УЗ: за гнучкість ціноутворення та відповідність тарифу ринковим умовам вона отримала 4,6 балів з 10. Своєчасність і доступність інформування про події з вантажами під час перевезення оцінили в 5,2 бали, а дотримання встановлених термінів доставки вантажів перевізником – в 5,6 балів.

Найвище клієнти оцінили зручність роботи в інформаційних системах УЗ – 7,2 бали, та зручність оформлення перевізних та супутніх документів у процесі перевезення – 7,6 балів.

Загальна оцінка рівня задоволеності якістю послуг (Customer Effort Score) «Укрзалізниці» складає 6  балів.  Опитування залізничних вантажовідправників було проведено з 6 по 14 травня 2025 року.

Нагадаємо, раніше Укрзалізниця запропонувала підвищити вантажні тарифи на 37%, щоб покрити збитки від пасажирського сегменту. У свою чергу бізнес-спільнота попередила про критичну загрозу, яку становить це рішення для економіки України – зокрема, у Дунайському пароплавстві заявили про зупинку флоту у разі підвищення тарифу, а у будівельній асоціації попередили про можливе подорожчання будматеріалів на 15%.

У свою чергу, експерти залізничного ринку заявили, що Укрзалізниця має оптимізувати надлишкову інфраструктуру, яка наразі продукує величезні збитки, та перейти до системи тарифоутворення, яка передбачає сплату тільки за наданий обсяг послуг. Зараз, як відомо, УЗ включає до вантажного тарифу весь обсяг збитків, які має.

Теги: тарифи Укрзалізниця бізнес перевезення

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