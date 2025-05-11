Найкраща мати у світі

Зазвичай ми кажемо: згадайте маму, якщо її немає вже... І у нас немає адекватної відповіді, коли все навпаки

Отак гортаєш стрічку, всі всіх вітають з Днем матері...

А потім раптом тобі трапляється пост Світлани Поваляєвої...

Знаю Світлану з давніх-давен, ще з «Смолоскипу». Ми рідко бачилися, і рідко перетиналися. У неї була коротка зачіска, зухвалі вірші і шкіряна куртка... Вона була молода й незаміжня... У неї ще не було дітей...

Вона потім народить двох синів. Роман і Василь... Вона дасть їм крила свої...

Роман – 2022...

Василь – 2025...

Як про це комусь розказати? Як це пояснити? Ніяк! Немає таких слів. І не буде ніколи споконвічно...

Зазвичай ми кажемо: згадайте маму, якщо її немає вже... І у нас немає адекватної відповіді, коли все навпаки.

Я навіть не знаю, чи можна, і чи варто про таке писати...

Саме тому наші справжні діди Другої світової ніколи не згадували війну, і не святкували побіду...

З Днем матері тебе, Світлано! Тебе! Особисто!

Ти – найкраща Матір у світі!