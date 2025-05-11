Найкраща мати у світі
Зазвичай ми кажемо: згадайте маму, якщо її немає вже... І у нас немає адекватної відповіді, коли все навпаки
Отак гортаєш стрічку, всі всіх вітають з Днем матері...
А потім раптом тобі трапляється пост Світлани Поваляєвої...
Знаю Світлану з давніх-давен, ще з «Смолоскипу». Ми рідко бачилися, і рідко перетиналися. У неї була коротка зачіска, зухвалі вірші і шкіряна куртка... Вона була молода й незаміжня... У неї ще не було дітей...
Вона потім народить двох синів. Роман і Василь... Вона дасть їм крила свої...
Роман – 2022...
Як про це комусь розказати? Як це пояснити? Ніяк! Немає таких слів. І не буде ніколи споконвічно...
Зазвичай ми кажемо: згадайте маму, якщо її немає вже... І у нас немає адекватної відповіді, коли все навпаки.
Я навіть не знаю, чи можна, і чи варто про таке писати...
Саме тому наші справжні діди Другої світової ніколи не згадували війну, і не святкували побіду...
З Днем матері тебе, Світлано! Тебе! Особисто!
Ти – найкраща Матір у світі!
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