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«Я – з родини журналістів»: Національна спілка журналістів України презентувала серію листівок до Дня журналіста

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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«Я – з родини журналістів»: Національна спілка журналістів України презентувала серію листівок до Дня журналіста
Перша секретар НСЖУ Ліна Кущ
фото: Лариса Портянко/НСЖУ

Комплект із восьми листівок найближчим часом передадуть міжнародним партнерам НСЖУ

У пресцентрі Національної спілки журналістів України 5 червня відбулася презентація серії листівок «Я – з родини журналістів», створених на основі малюнків дітей та онуків українських медійників. Захід приурочили до професійного свята – Дня журналіста. 

Основою листівок стали малюнки, відібрані з робіт понад 100 дітей зі всієї України. Торік ці малюнки було представлено на виставці, організованій НСЖУ. Діти висловили своє бачення професії журналіста, розповіли про родинну гордість, виклики, з якими стикаються дорослі, про важливість та цінність сили слова й правди. Тепер Спілка надала малюнкам нового життя.

«Ми зібралися цього дня в Києві напередодні Дня журналіста і маємо можливість продовжувати роботу, організувати зустрічі й загалом вести звичне життя завдяки тому, що українські воїни боронять нашу землю, – сказала, відкриваючи захід, перша секретар НСЖУ Ліна Кущ. – Не виняток і журналісти, чия професія під час повномасштабного вторгнення стала ризикованою, але водночас дуже-дуже важливою. З 2022 року 125 українських медійників загинули, виконуючи свій професійний обов’язок або захищаючи нас на полі бою. Ми, журналісти, завжди говоримо, що наша робота – це не 8 годин робочого часу, а те, що займає все наше життя. Часто наша робота перетинається з стосунками в сім’ї, з нашим життям поза межами офісу. Як НСЖУ ми підтримуємо журналістів і розуміємо, що їхні діти – це також дуже важлива частина моральної підтримки, дуже важлива частина нашого життя. І сьогодні ми пропонуємо поглянути на професію журналіста очима дітей, які вони бачать своїх батьків».

«Я – з родини журналістів»: Національна спілка журналістів України презентувала серію листівок до Дня журналіста фото 1
фото: Лариса Портянко/НСЖУ

На листівках можна побачити твори Лоліти, доньки відомого телеведучого і автора проєкту «Зе Інтерв’юер» Анатолія Анатоліча, Марії – доньки медіатренера Академії української преси Андрія Юричка, Олени – доньки журналістки Медійної ініціативи за права людини Лідії Тараш, Богдана – сина журналістки та громадської діячки Тетяни Череп-Пероганич та члена НСЖУ Юрія Пероганича, Олександра – сина запорізького фоторепортера Сергія Біжка, Аліни – онуки тележурналістки-переселенки із Бердянська Вікторії Горбатко.

«Я – з родини журналістів»: Національна спілка журналістів України презентувала серію листівок до Дня журналіста фото 2
фото: Лариса Портянко/НСЖУ

Особливо зворушливими є малюнки дітей незаконно засуджених кримських журналістів Марлена Асанова Сафіє і Владислава Єсипенка Стефанії.

«На жаль, Владислав майже не бачив дитинства нашої доньки Стефанії, – сказала у своєму виступі дружина полоненого журналіста – Катерина Єсипенко. – Стефанія росте без батька вже п’ятий рік. Це найсумніше для нашої родини. Такої втрати не заслуговує жодна дитина. Сьогодні ми тут, тому що Стефанія представляє свій малюнок, який вона передала Спілці. В принципі, на цьому дитячому малюнку все досить зрозуміло. Тут щаслива родина… якою вона була і, я дуже сподіваюся, якою буде в майбутньому, коли Владислав повернеться».

«Я – з родини журналістів»: Національна спілка журналістів України презентувала серію листівок до Дня журналіста фото 3
фото: Лариса Портянко/НСЖУ

Заслужений журналіст України, головний редактор журналу «Депутатський корпус» Василь Юричко – дідусь учасниці творчої акції Марії Юричко, подякував НСЖУ за те, що Спілка веде роботу з молодим поколінням. «Ідея залучати не лише дійсних членів, а і їхні родини, дітей, – прекрасна», – сказав Василь Юричко.

«Я – з родини журналістів»: Національна спілка журналістів України презентувала серію листівок до Дня журналіста фото 4
фото: Лариса Портянко/НСЖУ

У програмі презентації були виступи дітей, їхніх відомих батьків-медійників, перегляд слайд-шоу та відео з історіями створення робіт.

«Я – з родини журналістів»: Національна спілка журналістів України презентувала серію листівок до Дня журналіста фото 5
фото: Лариса Портянко/НСЖУ

Юним художникам вручили солодкі подарунки від партнерів НСЖУ. Комплект із восьми листівок найближчим часом передадуть міжнародним партнерам НСЖУ – як знак подяки за підтримку українських медіа та символ журналістської солідарності в часи війни.

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Теги: журналіст українці діти військові

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