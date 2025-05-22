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Академія ДТЕК утретє виборола найпрестижнішу премію у сфері корпоративної освіти

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Академія ДТЕК утретє виборола найпрестижнішу премію у сфері корпоративної освіти

Переможцями 2025 року, окрім Академії ДТЕК, стали топові компанії з Франції, США, Індії, Бразилії, Туреччини та інших країн

Академія ДТЕК отримала одну з найпрестижніших нагород у сфері корпоративної освіти – 2025 GlobalCCU Award, що організовується Global Council of Corporate Universities (GlobalCCU). Про це йдеться в повідомленні Академії ДТЕК.

Зазначається, що перемога в номінації «Інновації» стала міжнародним визнанням унікального підходу Академії до навчання, розвитку та підтримки людей в умовах воєнного часу,

В Академії ДТЕК підкреслили, що ця відзнака кожні два роки визначає найкращі корпоративні університети та освітні центри з усього світу, які створюють особливу цінність для людей, бізнесу та суспільства.

«Для нас ця відзнака – це про відповідальність перед людьми, перед країною, яка щодня виборює своє право на незалежність та розвиток. Ми дякуємо міжнародній спільноті за визнання та підтримку – і з гордістю представляємо Україну на глобальній освітній мапі. Ця нагорода результат діяльності всієї нашої команди, яка вірить у силу освіти як рушія відновлення та зростання», – сказала Олена Семич, директора з управління персоналом ДТЕК, директорка Академії ДТЕК.

Переможцями 2025 року, окрім Академії ДТЕК, стали топові компанії з Франції, США, Індії, Бразилії, Туреччини, Індонезії, Нігерії, Ямайки, Іспанії та Колумбії.

«Отримати GlobalCCU Award у такий почесній номінації – підтвердження того, що навіть в умовах війни ми можемо створювати інноваційні освітні рішення, які трансформують бізнес та допомагають відновлювати країну», – зазначила Тетяна Шерман, керівниця з маркетингу і комунікацій Академії ДТЕК. «Кожен із проєктів – це відповідь на реальні потреби людей, які щодня працюють в умовах надзвичайної турбулентності. Це міжнародне визнання – доказ того, що змістовна, соціально зорієнтована освіта сьогодні важливіша, ніж будь-коли».

Нагадаємо, що у 2023 році Академію ДТЕК вже було визнано кращим корпоративним університетом у номінації «Бренд та стійкість», а у 2019 році у номінації «Корпоративна соціальна відповідальність».

Теги: освіта бізнес ДТЕК

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