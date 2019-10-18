66-річний соратник Тимошенко готується обійняти високу посаду на енергоринку

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Валерій Кальченко подав декларацію кандидата на посаду директора ДП «Гарантований покупець»

Колишній голова НКРЕ Валерій Кальченко може стати директором ДП «Гарантований покупець»

Колишній голова Національної комісії регулювання електроенергетики (нині це НКРЕКП) Валерій Кальченко подав декларацію кандидата на посаду директора ДП «Гарантований покупець».

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

З власних джерел в Мінекоенерго «Главкому» стало відомо, що 11 жовтня міністр Олексій Оржель викликав нинішнього керівника ДП «Гарантований покупець» Костянтина Петриківця і запропонував йому добровільно написати заяву про звільнення. Після цієї розмови й з`явилася декларація Валерія Кальченка на посаду директора ДП «Гарантований покупець»

Валерій Миколайович Кальченко народився 18 жовтня 1953 року в місті Шепетівка Хмельницької області. В 1977 році закінчив Київський політехнічний інститут. Працював в «Київенерго», в 1998-2001 роках був директором СП «Укр-Кан-Пауер» (Дарницька ТЕЦ, Київ). Протягом 2001-2005 років – директор ДП «Енергоринок». Був двічі головою НКРЕ за двох урядів Юлії Тимошенко – з лютого 2005-го до серпня 2006-го, і з грудня 2007-го до березня 2010-го.

Костянтин Петриковець в червні 2019 року був призначений урядом Гройсмана на посаду директора держпідприємства «Гарантований покупець», створеного в рамках запуску нового ринку електроенергії. З 2014 року, тобто, до призначення керівником ДП «Гарантований покупець», Петриковець працював в «Енергоатомі» заступником директора центру з впровадження нової моделі ринку і претендував на посаду члена НКРЕКП. До «Енергоатома» працював першим заступником директора ДП «Енергоринок», директором департаменту НАК «Енергетична компанія України», а ще раніше (з 1998 до 2006 року) - начальником управління та директором департаменту Мінпаливенерго.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів постановою від 17 квітня створив на базі однойменних філій держпідприємства (ДП) «Енергоринок» держпідприємства «Оператор ринку» і «Гарантований покупець», які забезпечують роботу нової моделі оптового ринку електроенергії.

«Гарантований покупець» закуповує електроенергію в «Енергоатомі» та інших компаній, на які покладено спеціальні обов’язки (ПСО) з постачання електроенергії за пільговими цінами для населення. Крім того, «Гарантований покупець» забезпечує покупку всієї зеленої електроенергії.