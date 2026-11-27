Кабінет міністрів ухвалив доопрацьований до другого читання проєкт державного бюджету на 2027 рік. З документа вилучили положення про підвищення ставок податку на додану вартість (ПДВ) та акцизу через відсутність підтримки відповідної ініціативи в парламенті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву народної депутатки, голови парламентського комітету з питань бюджету Роксолани Підласої.

Через відмову від підвищення податків уряд виключив із прогнозованих надходжень до державного бюджету 67 млрд грн. Ще майже 65 млрд грн прибрали з прогнозу надходжень від детінізації митниці.

«В цьому році митниця не змогла перевиконати всі платежі сукупно, і відтак надходжень по цій статті не було і не очікується. Якщо в 2027 році митниця все ж перевиконає плани, ці гроші постфактум підуть на програму оборонного резерву», – пояснила Підласа.

Загалом прогноз власних доходів державного бюджету без урахування грантів скоротився на 49 млрд грн. Водночас уряд збільшив прогноз надходжень за такими статтями:

36,3 млрд грн – прибуток Національного банку України;

25,7 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

14 млрд грн – рента за користування надрами загальнодержавного значення;

2,1 млрд грн – ввізне мито.

Потреба України в міжнародному фінансуванні залишилася незмінною та становить $52,6 млрд.

«Додаткову допомогу від ЄС (45 млрд євро) ми зможемо внести в бюджет тільки після офіційного рішення Європейської ради, орієнтовно в червні 2027 року», – зазначила голова бюджетного комітету.

Крім того, уряд передбачив перегляд законодавства, яке встановлює залежність інших виплат від розміру прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. За словами Підласої, це дозволить надалі підвищувати соціальні стандарти без одночасного автоматичного збільшення зарплат працівників органів влади.

Також у 2027 році «Національний кешбек» не фінансуватимуть із програми підтримки бізнесу. Водночас держава виплатить заборгованість за травень-грудень 2026 року.

Серед інших змін – збільшення державної компенсації вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм із 50% до 75%, а також розширення механізму компенсації воєнних ризиків, зокрема для власників, операторів та фрахтувальників суден.

Найбільші зміни у видатках державного бюджету передбачили за такими напрямами:

30 млрд грн – додаткове фінансування страхування воєнних ризиків;

20,4 млрд грн – забезпечення ЗСУ, переважно грошове забезпечення військовослужбовців;

13,4 млрд грн – поповнення резервного фонду;

2 млрд грн – пілотний проєкт реформування оплати праці вчителів;

2 млрд грн – озброєння для ЗСУ;

1,3 млрд грн – облаштування укриттів у школах та дитячих садках;

1 млрд грн – створення мережі кампусів досконалості на базі державних університетів у межах ініціативи CampeX;

970,7 млн грн – підтримка наукових установ Національної академії наук;

801,9 млн грн – підтримка ветеранів та їхніх родин;

800 млн грн – підтримка аграріїв;

717 млн грн – забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу;

536 млн грн – доплати працівникам паливно-енергетичного комплексу, ЖКГ та залізниці, які ліквідовують аварії після обстрілів;

450 млн грн – закупівля лікарських засобів.

Загальний обсяг резервного фонду після внесення змін становитиме 105 млрд грн, а фінансування страхування воєнних ризиків зросте з 1 млрд грн до 31 млрд грн.

За словами Підласої, засідання парламентського комітету з питань бюджету очікується наприкінці наступного тижня. Голосування Верховної Ради за державний бюджет на 2027 рік заплановано на 9 грудня.

Нагадаємо, 28 жовтня Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт державного бюджету на 2027 рік. У початковій редакції документа понад 131 млрд грн прогнозованих доходів залежали від внесення змін до податкового законодавства. Зокрема, уряд запропонував підвищити ставку ПДВ на один відсотковий пункт, а акцизи на пальне – на чотири відсоткові пункти. Підласа ще у вересні назвала підтримку таких змін парламентом малоймовірною