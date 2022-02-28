Велика Британія запровадить санкції проти Центрального банку РФ

Уряд Великої Британії оголосив про намір вжити подальших обмежувальних економічних заходів у відповідь на вторгнення Росії в Україну

Бізнес, що отримує прибуток у доларах, зобов'язаний віддати державному банку 1/5 свого доходу у валюті

Уряд Великої Британії запровадить економічні санкції проти Центрального банку Росії. У свою чергу державний регулятор був змушений підняти облікову ставку у два рази – до 20% та примусити усіх експортерів повертати державі 80% валютної виручки. Про це ідеться на урядовому сайті Великої Британії.

«Сьогодні уряд Великої Британії оголосив про намір вжити подальших обмежувальних економічних заходів у відповідь на вторгнення Росії в Україну, націливши на Центральний банк Російської Федерації», – ідеться у повідомленні.

У свою чергу державний регулятр Росії пішов на підняття облікової ставки до 20% та обмежив експортерів у реалізації своєї валютної виручки. Таким чином бізнес, що отримує прибуток у доларах, зобов'язаний віддати державному банку 1/5 свого доходу у валюті.

Як повідомлялось, російський ВТБ банк, який потрапив під санкції, з понеділка, 28 лютого, піднімає ставки по іпотеці на 4 процентні пункти. Мінімальна ставка становитиме 15,3% як для готового, так і для житла, що будується.