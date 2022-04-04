У Чугуєві під час обстрілу окупантів загинули дві людини

В одному з житлових будинків внаслідок артобстрілу загинули 38-річний чоловік і 63-річна жінка

У місті Чугуїв Харківської області під час артилерійського обстрілу загинули дві особи. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

«За даними слідства, 4 квітня 2022 року російські окупанти здійснили артилерійський обстріл м. Чугуїв Харківської області. В результаті ряд будинків пошкоджено і зруйновано», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в одному з житлових будинків внаслідок обстрілу загинули 38-річний чоловік і 63-річна жінка.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, російські окупанти на Донеччині обстріляли мікроавтобус волонтерів. Дані щодо постраждалих та можливих жертв зараз уточнюють.

До слова, прокурори спільно зі співробітниками поліції Київщини виявили катівню у звільненому від російських окупантів місті Буча.

Президент України Володимир Зеленський 4 квітня особисто відвідав зруйновану російськими окупантами місто Буча біля Києва, де виявлено свідчення масових вбивств мирних жителів. Також нардепи на власні очі побачили звірства рашистів на Київщині.