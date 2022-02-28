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    Санкції проти Росії у Раді Європи не підтримали чотири країни

    За виключення Росії із 47 країн проголосувало 42 - Санкції проти Росії у Раді Європи не підтримали чотири країни
    За виключення Росії із 47 країн проголосувало 42
    фото: deschide.md

    Рішення про найжорсткіші санкції в межах Ради Європи, які швидше за все змусять агресора вийти зі складу організації, було ухвалене за ініціативи України та Польщі

    Не всі держави-члени Ради Європи проголосували за припинення участі Росії в організації. Про це повідомляє «Європейська правда».

    Рішення про найжорсткіші санкції в межах Ради Європи, які швидше за все змусять агресора вийти зі складу організації, було ухвалене за ініціативою України та Польщі, і його підтримали 42 з 47 членів організації. Це означає, що крім Росії, його не підтримали ще чотири країни.

    Зокрема, кілька незалежних одне від одного джерел підтвердили, що лише дві держави були проти покарання Кремля – це сама Росія, а також її сателіт, Вірменія. Про це, зокрема, повідомило видання Open Caucasus, що висвітлює події на Кавказі.

    Видання цитує єреванського аналітика Річарда Гарагосяна, який каже, що цей крок абсолютно ізолює Вірменію і не вигідний їй.

    Нагадаємо, норвезька компанія Equinor (колишня Statoil) оголосила про початок виходу з російських проєктів, включно з партнерством з «Роснафтою».

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    Теги: Росія санкції війна Вірменія #stoprussia
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    Санкції проти Росії у Раді Європи не підтримали чотири країни