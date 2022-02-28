Швейцарія відмовилася від нейтралітету: країна приєднається до антиросійських санкцій

Країна запровадить санкції й проти російського президента Володимира Путіна, прем'єр-міністра Михайла Мішустіна та глави МЗС Сергія Лаврова

Уряд Швейцарії заявив про введення антиросійських санкцій за прикладом Євросоюзу. Видання Reuters зазначає, що країна, яка досі займала нейтральну позицію, збирається заморозити активи росіян, причетних до війни в Україні.

«З огляду на триваючу військову інтервенцію Росії в Україну, 28 лютого Федеральна рада прийняла рішення прийняти пакети санкцій, введених ЄС 23 і 25 лютого», – йдеться в повідомленні уряду.

Країна запровадить санкції й проти російського президента Володимира Путіна, прем'єр-міністра Михайла Мішустіна та глави МЗС Сергія Лаврова. Вони набудуть чинності негайно, заявили в уряді.

«Швейцарія підтверджує свою солідарність з Україною та її народом; вона доставлятиме допомогу людям, які втекли до Польщі», – сказав уряд.

До відома, санкції проти Росії у Раді Європи не підтримали чотири країни.

Нагадаємо, норвезька компанія Equinor (колишня Statoil) оголосила про початок виходу з російських проєктів, включно з партнерством з «Роснафтою».

Також найбільший виробник вантажівок у світі призупинив співробітництво з «Камазом». Daimler Truck заявив, що ухвалив рішення «негайно призупинити всю свою ділову діяльність у Росії».

Крім того, Велика Британія запровадить санкції проти Центрального банку РФ.

Як повідомлялось, російський ВТБ банк, який потрапив під санкції, з понеділка, 28 лютого, піднімає ставки по іпотеці на 4 процентні пункти. Мінімальна ставка становитиме 15,3% як для готового, так і для житла, що будується.

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