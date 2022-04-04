Тривога по всій Україні: три винищувачі окупантів піднято у повітря
ЗМІ повідомляють про вибухи в п’яти регіонах
У понеділок, 4 квітня, винищувачі вилетіли з Білорусі у бік України. Тривога оголошена майже по всій Україні. Про це повідомляють білоруські Telegram-канали.
Так, о 22:51 в Барановичах пішов на зліт третій винищувач.
«23:00 Хойники. Над містом проліт винищувача. Напрямок точно не зрозуміти. Доповнено: Летить у бік кордону. 23:03 Хойники. Над містом проліт ще одного винищувача. Напрямок – Південь», – йдеться у повідомленні.
Близько 22:48 у низці областей України оголосили повітряну тривогу.
Увечері повітряну тривогу оголосили у:
- Києві та Київській області;
- Львівській області;
- Закарпатській області;
- Волинській області;
- Івано-Франківській області;
- Тернопільській області;
- Чернівецькій області;
- Рівненській області;
- Житомирській області;
- Хмельницькій області;
- Вінницькій області;
- Черкаській області;
- Кіровоградській області;
- Полтавській області;
- Сумській області;
- Харківській області;
- Чернігівській області;
- Дніпропетровській області;
- Запорізькій області;
- Луганській області.
Усім мешканцям областей, у яких луна сирена, потрібно спуститися в укриття. Не нехтуйте власною безпекою.
Також повідомляють про вибухи в п’яти регіонах (інформація перевіряється).
Як повідомлялося, у ніч проти 4 квітня російські окупанти вранці завдали кількох ракетних ударів по Миколаєву. Інформації про потерпілих і жертв немає.