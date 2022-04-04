Тривога по всій Україні: три винищувачі окупантів піднято у повітря

Білоруські ЗМІ пишуть, що три винищувачі окупантів піднято у повітря

ЗМІ повідомляють про вибухи в п’яти регіонах

У понеділок, 4 квітня, винищувачі вилетіли з Білорусі у бік України. Тривога оголошена майже по всій Україні. Про це повідомляють білоруські Telegram-канали.

Так, о 22:51 в Барановичах пішов на зліт третій винищувач.

«23:00 Хойники. Над містом проліт винищувача. Напрямок точно не зрозуміти. Доповнено: Летить у бік кордону. 23:03 Хойники. Над містом проліт ще одного винищувача. Напрямок – Південь», – йдеться у повідомленні.

Близько 22:48 у низці областей України оголосили повітряну тривогу.

Увечері повітряну тривогу оголосили у:

Києві та Київській області;

Львівській області;

Закарпатській області;

Волинській області;

Івано-Франківській області;

Тернопільській області;

Чернівецькій області;

Рівненській області;

Житомирській області;

Хмельницькій області;

Вінницькій області;

Черкаській області;

Кіровоградській області;

Полтавській області;

Сумській області;

Харківській області;

Чернігівській області;

Дніпропетровській області;

Запорізькій області;

Луганській області.

Усім мешканцям областей, у яких луна сирена, потрібно спуститися в укриття. Не нехтуйте власною безпекою.

Також повідомляють про вибухи в п’яти регіонах (інформація перевіряється).

Як повідомлялося, у ніч проти 4 квітня російські окупанти вранці завдали кількох ракетних ударів по Миколаєву. Інформації про потерпілих і жертв немає.

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