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    Події в Україні

    Тривога по всій Україні: три винищувачі окупантів піднято у повітря

    Білоруські ЗМІ пишуть, що три винищувачі окупантів піднято у повітря - Тривога по всій Україні: три винищувачі окупантів піднято у повітря
    Білоруські ЗМІ пишуть, що три винищувачі окупантів піднято у повітря
    фото з відкритих джерел

    ЗМІ повідомляють про вибухи в п’яти регіонах

    У понеділок, 4 квітня, винищувачі вилетіли з Білорусі у бік України. Тривога оголошена майже по всій Україні. Про це повідомляють білоруські Telegram-канали.

    Так, о 22:51 в Барановичах пішов на зліт третій винищувач.

    «23:00 Хойники. Над містом проліт винищувача. Напрямок точно не зрозуміти. Доповнено: Летить у бік кордону. 23:03 Хойники. Над містом проліт ще одного винищувача. Напрямок – Південь», – йдеться у повідомленні.

    Близько 22:48 у низці областей України оголосили повітряну тривогу.

    Увечері повітряну тривогу оголосили у:

    • Києві та Київській області;
    • Львівській області;
    • Закарпатській області;
    • Волинській області;
    • Івано-Франківській області;
    • Тернопільській області;
    • Чернівецькій області;
    • Рівненській області;
    • Житомирській області;
    • Хмельницькій області;
    • Вінницькій області;
    • Черкаській області;
    • Кіровоградській області;
    • Полтавській області;
    • Сумській області;
    • Харківській області;
    • Чернігівській області;
    • Дніпропетровській області;
    • Запорізькій області;
    • Луганській області.

    Усім мешканцям областей, у яких луна сирена, потрібно спуститися в укриття. Не нехтуйте власною безпекою.

    Також повідомляють про вибухи в п’яти регіонах (інформація перевіряється).

    Як повідомлялося, у ніч проти 4 квітня російські окупанти вранці завдали кількох ракетних ударів по Миколаєву. Інформації про потерпілих і жертв немає.

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    Теги: Білорусь росія окупанти війна укриття Україна повітря окупація #stoprussia
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    Тривога по всій Україні: три винищувачі окупантів піднято у повітря