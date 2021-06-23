Американська VR Capital заморозила проєкти чотирьох вітроелектростанцій в Україні

«Додатковий акциз – майже вбиває економіку тих проєктів, які у нас зараз є», – Подпругін

Американська компанія VR Capital заморозила 4 проєкти щодо будівництва вітроелектростанцій в Україні загальною потужністю 260 МВт через фінансові ризики в Україні та можливе введення акцизного збору на виробництво «зеленої» електроенергії на рівні 3,2%.

Про це в ході обговорень Європейської бізнес асоціації щодо можливих податкових змін в Україні заявив операційний директор компанії Elementum Energy (входить в VR Capital) Олександр Подпругін.

«Додатковий акциз – майже вбиває економіку тих проєктів, які у нас зараз є. Більше того, ми зупинили реалізацію чудових проєктів в Україні після оголошення цієї новини про потенційне введення акцизу», – заявив Подпругін.

За його словами, після введення акцизного збору на виробництво електроенергії з відновлюваних джерел позови в міжнародні арбітражі можуть подати одразу 10 компаній.

Подпругін нагадав, що його компанія є найбільшим міжнародним інвестором у відновлювану енергетику в Україні і за 3 роки інвестувала приблизно пів мільярда євро в українську енергетику.

Він зазначив, що саме підписання меморандуму з Кабміном у червні 2020 року давало сигнал інвесторам, що навіть після скорочення «зелених» тарифів держава гарантує стабільність оплат, а також гарантує відсутність будь-яких подальших змін щодо скорочення дохідності проєктів відновлюваної енергетики.

«Там була одна, мабуть, найсуттєвіша норма, яка стала надбанням інвесторів, і саме через яку багато інвесторів погодилися піти на скорочення зеленого тарифу – це стабілізаційна норма, яка передбачала, що держава гарантує, що жодних негативних змін не буде вводитись у порівнянні з тим нормативним полем, яке існувало на дату підписання меморандуму та потім підписання законопроєкту №3658», – сказав топ-менеджер.

«Ми як інвестор, побачивши, по-перше, стабілізаційну норму, побачивши, що якимось чином почала відбуватися реалізація погашення заборгованості, повірили ще раз. І у лютому цього року прийняли рішення ще про одну інвестицію і вклали ще приблизно 70 мільйонів доларів у будівництво ще одного вітропарку в Україні в Одеській області», – пояснив Подпругін.

Однак, зазначив, він, що одразу після того ситуація в секторі зеленої енергетики почала погіршуватися критично в плані технічних та фінансових аспектів.

«Ми бачимо, що меморандум і в частині погашення заборгованості не виконується. І на додаток ця остання новина щодо нового акцизу 3,2%. Без нього ті всі регуляторні зміни, які відбулися в першому півріччі, ефективно знизили доходність зеленої генерації щонайменше на 10%, за рахунок небалансів, за рахунок обмежень генерації, за рахунок відсутності погашення заборгованості… Ми наполягаємо і очікуємо, що одним з таких рішень буде недопущення прийняття додаткового акцизу», – підсумував Подпругін.

Для видання Ukraine Business News власник компанії VR Capital Річард Дейтс повідомив, що заморозив чотири енергетичні проекти загальною потужністю 260 МВт, оскільки в законодавчому полі немає стабільності і воно змінюється ледь не щодня. Він зауважив, що уряд не виконує графік виплат за «зелену» енергію, знизивши «зелені тарифи», і при цьому хоче запровадити акцизний збір.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроект № 5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на «зелену» енергію в Україні за ставкою 3,2%.

Під час обговорення проекту закону профільні ВДЕ асоціації заявляли, що введення акцизного податку на «зелену» електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату й унеможливить залучення коштів у нові екологічні проекти.