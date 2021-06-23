Виведення з тіні ринку нафтопродуктів поповнить бюджет на десятки мільярдів гривень, – експерт

«У контексті дорожнього будівництва кричущої є ситуація з тіньовим ринком нафтопродуктів», – відзначає Куюн

За рахунок детінізації ринку нафтопродуктів та акцизної реформи можна отримати податки необхідні для поповнення бюджету, які можуть бути спрямовані на «велике будівництво». Про це пише директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн в статті на Ліга.Бізнес.

Україна може отримати за рахунок детінізації ринку нафтопродуктів та акцизної реформи під 30 млрд грн податків. Це краще, ніж випускати євробонди і набирати нові борги. Необхідно мобілізувати внутрішні резерви, яких вистачить не тільки на асфальт і які будуть стимулювати наповнення державного бюджету – пише Сергій Куюн.

«У контексті дорожнього будівництва кричущої є ситуація з тіньовим ринком нафтопродуктів. Нагадаю, основне джерело наповнення дорожнього фонду – «паливний акциз», близько 60 млрд грн на рік. Тим часом в країні працює більше 25-ти міні-НПЗ, які переробляють нафту і газовий конденсат, але чомусь отримують на виході не підакцизні бензин і дизпаливо, а безакцизні розчинники, сольвенти і інші фракції. Насправді, це елементарна фальсифікація і фальсифікація документів, коли змінюється код товару», – відзначає Куюн.

За словами автора, також бюджет недоотримує сотні мільйонів гривень акцизу через схеми з ввезення розчинників для лакофарбової промисловості, у використанні якої були помічені ексклюзивний постачальник палива в мережу БРСМ – компанія катма Груп і харківське ТОВ «Промхім», що поставляє паливо мережі Мотто.

«У січні-травні поточного року в Україну ввезено 50 000 т розчинників для лакофарбової промисловості, що вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Пояснюється такий підйом лакофарбової галузі просто: ці розчинники – суміш октанопідвищуючих компонентів, що використовуються при виробництві бензинів, – МТБЕ , метанолу, толуолу, ортоксілола, бутилового спирту. Нюанс в тому, що дані компоненти окремо обкладаються акцизним збором за «бензиновою» ставкою 213 евро/1000 л, то за кодом розчинників відносяться до безакцизних», – зауважує Сергій Куюн.

Куюн також пише, що збиток держбюджету від даної схеми за п'ять місяців цього року становить 245 млн грн акцизу, а якщо нічого не зробити, то до кінця року буде 600 млн грн.

Нагадаємо, Україна вперше за два роки отримає «заморський» бензин.