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    Більше не партнери. Україна скасувала угоду з СНД в галузі туризму

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    Більше не партнери. Україна скасувала угоду з СНД в галузі туризму
    Фото: Кабмін

    Цю угоду було укладено 23 грудня 1993 року в Ашхабаді (Туркменістан)

    Кабінет міністрів денонсує угоду про співробітництво в галузі туризму. Також уряд повідомляє про намір не ставати учасником угоди про Раду з туризму держав-учасниць СНД. Відповідне рішення ухвалили на засіданні 23 червня, повідомляє «Суспільне».

    Цю угоду було укладено 23 грудня 1993 року в Ашхабаді (Туркменістан). Зазначається, що це рішення ухвалено через збройну агресію Росії, яка є стороною в цих угодах.

    Водночас в уряді зазначають, що співпраця в туризмі з іншими країнами, які є сторонами цих угод, вже забезпечується двосторонніми нормативними актами.

    Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закони щодо виходу України зі ще двох угод країн-учасниць Співдружності Незалежних Держав (СНД).

    Відповідні проєкти законів «Про вихід з Угоди про основні напрями співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі захисту прав споживачів» (0085) та «Про вихід з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності» (0088) були ухвалені в цілому на засіданні парламенту 15 червня.

    Навесні цього року стало відомо, що Україна виходить з «мобільної» угоди СНД.

    Теги: Верховна Рада туризм Туркменістан СНД Україна уряд
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    Більше не партнери. Україна скасувала угоду з СНД в галузі туризму