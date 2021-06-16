Акцизним збором на «зелений» струм уряд обріже доходи іноземних інвесторів, – експерт

«Влада вчергове порушує гарантії щодо незмінності умов, які надавала інвесторам у «зелену» енергетику»

Запровадженням акцизного збору на «зелену» електроенергію (зареєстрований в парламенті законопроєкт №5600) влада намагається протизаконно та всупереч своїм гарантіям знизити «зелений» тариф. Про це заявив голова Української асоціації відновлюваної енергетики Олександр Козакевич.

«У нас з’явився законопроєкт №5600, яким запроваджується додаткове зниження зеленого тарифу. Я не помилився, саме додаткове зниження зеленого тарифу. 3,2% мінус, це акцизний податок, але по суті це зниження», – розповів Козакевич.

За його словами, запропонувавши такі податкові зміни влада вчергове порушує гарантії щодо незмінності умов, які надавала інвесторам у «зелену» енергетику.

«Це невиконання законодавства. В законодавстві прямо прописано, що не можуть бути змінені умови для інвесторів після того, як вони підписали меморандум і знизили добровільно зелений тариф», - сказав Козакевич.

Він нагадав, що уряд підписав з інвесторами у ВДЕ меморандум, згідно з яким інвестори погодились на зниження «зеленого» тарифу, а уряд гарантував погасити заборгованість перед ними. Проте борги ще досі не погашені, і нині влада знову відступає від своїх зобов’язань, пропонуючи запровадити акциз на електроенергію, вироблену з альтернативних джерел.

«У нас є начебто домовленості з урядом, які, по великому рахунку, майже не виконані по жодному пункту. У нас досі зберігається значний борг по 2020 року. У нас немає стовідсоткових оплат у 2021 році. У нас немає взагалі бачення, як у подальшому буде розвиватися відновлювана енергетика», – констатував Козакевич.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроект № 5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на «зелену» енергію в Україні за ставкою в діапазоні 3,2-40%.

Раніше під час обговорення проекту закону профільні ВДЕ асоціації заявляли, що введення акцизного податку на «зелену» електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату й унеможливить залучення коштів у нові екологічні проекти.

Наприкінці травня народні депутати України, які входять до міжфракційного об'єднання «Чиста енергія - здорове довкілля» поскаржилися в Секретаріат Енергетичного Співтовариства ЄС на протиправні дії Кабінету міністрів і Міністерства фінансів про введення акцизного збору на «зелену» енергію в Україні, що суперечить законодавству ЄС.

28 квітня стало відомо, що компанія Modus Energy, яка перебуває у власності громадян Литви, подала позов проти України через те, що держава не виконує свої зобов'язання з виплат за вироблену електроенергію і змушує компанію піти на зміни правил, які скорочують її доходи.