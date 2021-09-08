Антикорупційне бюро перевірить «Велике будівництво»

Бюро проаналізує, як на проєкті використовуються бюджетні кошти

Національне антикорупційне бюро України проведе перевірку використання державних коштів під час реалізації президентського проєкту «Велике будівництво». Про це директор Антикорупційного бюро Артем Ситник сказав на засіданні комітету ВРУ з питань антикорупційної політики, повідомляє «Укрінформ».

«Це великий проєкт, який пов’язаний із освоєнням великих бюджетних коштів, і в будь-якому випадку всі органи правоохоронні, в тому числі Антикорупційне бюро, будуть змушені провести відповідну роботу, дати оцінку всьому і відповіді на питання, чи є там щось протиправне, чи немає», – зазначив він.

Водночас Ситник наголосив, що зараз не на часі робити якісь заяви.

«Це політична дискусія, а не правоохоронна», – додав він.

Нагадаємо, практично за тиждень, з 1 вересня, у межах т.зв. «нульового декларування» українцями подано дві декларації. Податкова амністія дозволить громадянам, які ухилялися від сплати податків, відкрити свої справжні статки та доходи, уникнувши при цьому покарання шляхом декларування активів. Закон передбачає у період з 1 вересня поточного року до 1 вересня 2022-го провести одноразове добровільне декларування активів фізичних осіб. Така дата пов’язана з початком роботи новоствореного Бюро економічної безпеки.

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