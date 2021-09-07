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    «Укрпошта» анонсувала своє «Велике будівництво» (фото)

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    Cjртувальний центр займатиме площу 9,2 га і розташовуватиметься на території індустріального парку у Борисполі - «Укрпошта» анонсувала своє «Велике будівництво» (фото)
    Cjртувальний центр займатиме площу 9,2 га і розташовуватиметься на території індустріального парку у Борисполі
    Фото: Ігор Смілянський / Facebook

    Обробка посилок і кореспонденції в «Укрпошті» здійснюється у ручному режимі, тепер компанія анонсувала грандіозні зміни

    Державна «Укрпошта» і ТОВ «Тетра інвест» підписали контракт зі створення першого логістично-сортувального центру нового зразка – найближчим часом підрядник зможе приступити до процесу будівництва. Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

    Зазначається, що сортувальний центр займатиме площу 9,2 га і розташовуватиметься на території індустріального парку у Борисполі. Завершити всі роботи планують до кінця 2023 року.

    «На користь проєкту грає вдале розміщення. Майбутній сортувальний центр буде знаходитись біля головних повітряних воріт країни – Міжнародного аеропорту «Бориспіль». Наразі ми працюємо над тим, що трансформувати аеропорт у східноєвропейський авіахаб. Також саме тут проходить оновлена дорога Київ – Харків з виходом до центрального, східного та південного регіонів», – сказав міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

    Між «Укрпоштою» та ТОВ «Тетра інвест» відбулось підписання контракту зі створення першого логістично-сортувального центру нового зразка
    Між «Укрпоштою» та ТОВ «Тетра інвест» відбулось підписання контракту зі створення першого логістично-сортувального центру нового зразка

    «Зовсім скоро, менш ніж через 1,5 року, кожен, хто буде приземлятися в аеропорту «Бориспіль», з вікна літака буде бачити ось цей, перший (за 42 роки) автоматизований сортувальний центр «Укрпошти», що обробляє більше 40 тис. посилок в годину. Це більш ніж в 10+ разів більше, ніж зараз», – додав у Facebook гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

    «Зовсім скоро (скоро, це в цьому році), подібні контракти будуть підписані по хабам у Львові, Одесі, Харкові, Дніпрі, а всього у нас буде сім хабів і 50+ депо по всій країні», – пообіцяв Смілянський.

    Раніше Укрпошта заявила про повний перехід на паспорти в смартфоні.

    Також «Укрпошта» пояснила, в яких випадках клієнтам треба нести з собою у відділення копію паспорта.

    Теги: міністр будівництво Київщина Укрпошта Міністерство інфраструктури Ігор Смілянський Олександр Кубраков
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    «Укрпошта» анонсувала своє «Велике будівництво» (фото)