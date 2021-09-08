Стало відомо, скільки українців уже скористалося податковою амністією

Українці не поспішають скористатись податковою амністією

Практично за тиждень, з 1 вересня, у межах т.зв. «нульового декларування» українцями подано дві декларації. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від «Слуги народу» Данило Гетманцев.

Як повідомив Гетманцев під час ефіру одного з телеканалів, з 1 вересня, відколи запрацювало «нульове декларування», співгромадяни надали у відповідні органи лише дві декларації.

За словами Гетманцева, потенційні декларанти прицілюються до цієї акції, прикидають ситуацію на себе і з'ясовують подробиці.

«Але консультацій дуже багато, звернень дуже багато на гарячу лінію, дзвінків дуже багато», — запевнив Гетманцев.

Нагадаємо, Закон України щодо податкової амністії Верховна Рада України ухвалила 15 червня 2021 року.

Джерело: Finance