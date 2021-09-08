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    Стало відомо, скільки українців уже скористалося податковою амністією

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    Із 1 вересня можна скористатися податковою амністією - Стало відомо, скільки українців уже скористалося податковою амністією
    Із 1 вересня можна скористатися податковою амністією
    Фото з відкритих джерел

    Українці не поспішають скористатись податковою амністією

    Практично за тиждень, з 1 вересня, у межах т.зв. «нульового декларування» українцями подано дві декларації. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від «Слуги народу» Данило Гетманцев.

    Як повідомив Гетманцев під час ефіру одного з телеканалів, з 1 вересня, відколи запрацювало «нульове декларування», співгромадяни надали у відповідні органи лише дві декларації.

    За словами Гетманцева, потенційні декларанти прицілюються до цієї акції, прикидають ситуацію на себе і з'ясовують подробиці.

    «Але консультацій дуже багато, звернень дуже багато на гарячу лінію, дзвінків дуже багато», — запевнив Гетманцев.

    Нагадаємо, Закон України щодо податкової амністії Верховна Рада України ухвалила 15 червня 2021 року.

    Податкова амністія дозволить громадянам, які ухилялися від сплати податків, відкрити свої справжні статки та доходи, уникнувши при цьому покарання шляхом декларування активів. Закон передбачає у період з 1 вересня поточного року до 1 вересня 2022-го провести одноразове добровільне декларування активів фізичних осіб. Така дата пов’язана з початком роботи новоствореного Бюро економічної безпеки.

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    Джерело: Finance

    Теги: гроші закон українці майно амністія Данило Гетманцев час
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    Стало відомо, скільки українців уже скористалося податковою амністією