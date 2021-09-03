Київська влада подала пропозиції до програми «Велике Будівництво»

Поворозник: «Київ виконує функції столиці, водночас не отримуючи останніми роками коштів на розвиток інфраструктури містf»

Столиця подала понад 20 інфраструктурних проєктів для можливої реалізації у рамках програми Президента України «Велике будівництво» в місті Києві у 2022 році. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, у столиці за рахунок міського бюджету постійно тривають роботи з будівництва, реконструкції, капітального ремонту важливих інфраструктурних об’єктів.

Микола Поворозник зауважив, що міській владі є над чим працювати, щоб зробити Київ справжньою європейською столицею.

«Ми маємо амбітні плани щодо подальшого розвитку міста, які стосуються усіх сфер життєдіяльності. Ми плануємо втілити ще низку масштабних проектів, частину яких запропонували підтримати в рамках програми Президента України «Велике будівництво», – зазначив Микола Поворозник.

За його словами, йдеться про кілька об’єктів транспортної інфраструктури, соціальної та освітньої сфер, охорони здоров’я, культурної спадщини та культури, об’єктів реставрації. Зокрема, йдеться про Будинок вчителя, міст ім. Патона, кінотеатр «Київська Русь», будівництво станційного комплексу «Львівська брама» та інші важливі об’єкти.

«У Державний бюджет столиця віддає 60 відсотків ПДФО – найбільше з усіх міст країни, покриває витрати на пільговий проїзд у громадському транспорті, Київ виконує функції столиці, водночас не отримуючи останніми роками коштів на розвиток інфраструктури міста. Тому столиця сподівається на плідну співпрацю в рамках запропонованих проектів», – підкреслив Микола Поворозник.

До слова, через «Велике будівництво» дорога з Києва до «Борисполя» перетворилась на пекло.

Нагадаємо, Дарницький міст у Києві потрапив до програми «Велике будівництво».



