«Велике будівництво» сюди не дійшло. Мешканці Черкащини показали свою дорогу, аби Зеленський змилувався

На Черкащині дорога настільки зруйнована, що громадський та приватний транспорт постійно ламаються

Дорога між колишніми райцентрами Черкащини Жашковом і Лисянкою наразі перебуває у жахливому стані. І це в той час, коли президент та уряд постійно звітують про успішне виконання програми «Велике будівництво» в Україні. Інспектор із благоустрою Баштечківської тергромади Руслан Бецман з цього приводу опублікував у фейсбуці звернення до керівництва держави.

«Вельмишановні пане президент, пане прем'єр-міністр, пане голово Верховної Ради! В той час, коли ви анонсуєте проєкти «Великого будівництва» по всій території України, автошлях Т2403 сполучення Жашків-Лисянка протяжністю 60 км на протязі 8 років перебуває в жахливому стані», – пише представник місцевого самоврядування.

Він оприлюднив чимало світлин аварійної дороги і написав, що наразі шляхи настільки зруйновані, що громадський та приватний транспорт постійно ламаються, а карети швидкої приїжджають на виклики до місцевих жителів з великими труднощами та затримками.

«Згідно зі статтею 4 закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», одним із принципів місцевого самоврядування є поєднання місцевих і державних інтересів. Від стану дороги залежить як і розвиток інфраструктури новостворених громад, так і перевезення дітей до школи. Прошу відреагувати на дане звернення та вирішити питання щодо ремонту даної частини автошляху!», - написав чиновник у відкритому зверненні до представників влади.

Рааніше через «Велике будівництво» дорога з Києва до «Борисполя» перетворилась на пекло.

Нагадаємо, Дарницький міст у Києві потрапив до програми «Велике будівництво».