Просила Росія. Турецькі ЗМІ опублікували нові деталі обміну Медведчука

Росіяни висунули умову, щоб 5 командирів «Азову» залишилися в Туреччині

Обмін проросійського політика від забороненої в Україні «Опозиційної платформи – За життя», кума президента РФ Путіна Віктора Медведчука на українських захисників «Азову» відбувся на запит російської сторони. Він відбувся в аеропорту Анкари. Про це повідомила турецька газета Hurriyet.

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Нові деталі обміну:

Запит на обмін надійшов від росіян, і коли українська сторона погодилася, переговори відбулися в турецькій Анкарі за підтримки Національної розвідувальної організації. Переговори тривали деякий час.

Росіяни висунули умову, щоб 5 командирів «Азову» залишилися в Туреччині, і Україна погодилася. Вони залишаються в країні на умовах гарантій захисту та безпеки.

У день X літаки з Росії та України один за одним приземлялися в аеропорту Анкари «під наглядом співробітників турецької розвідки».

Після приземлення під наглядом співробітників турецької розвідки до російського літака увійшли українські офіційні особи, а до українського – російські. Вони перевіряли особисті дані та стан здоров’я українських військових та проросійського політика.

Обмін відбувся без проблем. З того часу командири «Азову» – «гості Туреччини».

Цей обмін полоненими був наймасштабнішим обміном з моменту початку повномасштабної війни Росією 24 лютого.

До слова, раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що для обміну «азовців» на Медведчука були використані чотири локації та чотири країни.

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Нардеп від «Опозиційної платформи – За життя» і кум Путіна Віктор Медведчук має намір скасувати санкції, які проти нього в Україні запровадила Рада нацбезпеки і оборони. 29 грудня до Верховного суду надійшов позов до президента Володимира Зеленського, у якому Медведчук вимагає визнати протиправним та скасувати окремі положення указу президента від 19 жовтня 2022 року №726.

Також черговий позов з вимогою скасувати санкції проти президента Зеленського подала дружина Віктора Медведчука, телеведуча Оксана Марченко, яка напередодні повномасштабного вторгнення Росії покинула Україну, подала черговий позов проти президента Володимира Зеленського.

В судову атаку пішла на Зеленського і цивільна дружина підсанкційного народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака і бізнес-партнерка Медведчука Наталія Лавренюк, яка теж вимагає скасувати санкції проти неї.