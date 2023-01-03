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Просила Росія. Турецькі ЗМІ опублікували нові деталі обміну Медведчука

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Просила Росія. Турецькі ЗМІ опублікували нові деталі обміну Медведчука
Володимир Путін та Віктор Медведчук, 10 березня 2020 року
Фото: Reuters/Sputnik/Kremlin/A. Nikolsky

Росіяни висунули умову, щоб 5 командирів «Азову» залишилися в Туреччині

Обмін проросійського політика від забороненої в Україні «Опозиційної платформи – За життя», кума президента РФ Путіна Віктора Медведчука на українських захисників «Азову» відбувся на запит російської сторони. Він відбувся в аеропорту Анкари. Про це повідомила турецька газета Hurriyet.

Нові деталі обміну:

  • Запит на обмін надійшов від росіян, і коли українська сторона погодилася, переговори відбулися в турецькій Анкарі за підтримки Національної розвідувальної організації. Переговори тривали деякий час.
  • Росіяни висунули умову, щоб 5 командирів «Азову» залишилися в Туреччині, і Україна погодилася. Вони залишаються в країні на умовах гарантій захисту та безпеки.
  • У день X літаки з Росії та України один за одним приземлялися в аеропорту Анкари «під наглядом співробітників турецької розвідки».
  • Після приземлення під наглядом співробітників турецької розвідки до російського літака увійшли українські офіційні особи, а до українського – російські. Вони перевіряли особисті дані та стан здоров’я українських військових та проросійського політика.
  • Обмін відбувся без проблем. З того часу командири «Азову» – «гості Туреччини».

Цей обмін полоненими був наймасштабнішим обміном з моменту початку повномасштабної війни Росією 24 лютого.

До слова, раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що для обміну «азовців» на Медведчука були використані чотири локації та чотири країни.

Нардеп від «Опозиційної платформи – За життя» і кум Путіна Віктор Медведчук має намір скасувати санкції, які проти нього в Україні запровадила Рада нацбезпеки і оборони. 29 грудня до Верховного суду надійшов позов до президента Володимира Зеленського, у якому Медведчук вимагає визнати протиправним та скасувати окремі положення указу президента від 19 жовтня 2022 року №726.

Також черговий позов з вимогою скасувати санкції проти президента Зеленського подала дружина Віктора Медведчука, телеведуча Оксана Марченко, яка напередодні повномасштабного вторгнення Росії покинула Україну, подала черговий позов проти президента Володимира Зеленського.

В судову атаку пішла на Зеленського і цивільна дружина підсанкційного народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака і бізнес-партнерка Медведчука Наталія Лавренюк, яка теж вимагає скасувати санкції проти неї.

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Теги: війна росія обмін полоненими Віктор Медведчук Оксана Марченко Тарас Козак санкції

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