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Майно окупантів та листівки Медведчука: що СБУ виявила у Московських церквах (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Майно окупантів та листівки Медведчука: що СБУ виявила у Московських церквах (фото)
фото: пресслужба СБУ

На території церков виявлено бібліотеки з прокремлівською літературою, агітаційні листівки заборонених в Україні політичних партій і російську символіку

Служба безпеки завершила контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Херсонській, Кіровоградській, Дніпропетровській і Рівненській областях. Про це повідомляє пресслжба СБУ.

На території церков виявлено бібліотеки з прокремлівською літературою, агітаційні листівки заборонених в Україні політичних партій і російську символіку.

У результаті слідчо-оперативних дій секретарю Кіровоградської єпархії повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань).

Крім того, на території церкви Святого праведного Іоанна Кронштадського на Херсонщині виявлено колишні склади з майном окупаційних угруповань РФ.

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Встановлено, що загарбники облаштували їх за сприяння настоятеля церкви протоієрея Анатолія Корнєва. Він налагодив контакт з керівництвом окупаційної адміністрації і був на прямому зв’язку з представниками ФСБ.

«Під час звільнення Херсона клірик утік разом зі своїми російськими «кураторами» на лівий берег Дніпра. У результаті обшуків у приміщеннях Свято-Троїцького Межирицького монастиря на Рівненщині виявлено пропагандистські матеріали громадського об’єднання, яке очолює підозрюваний у державній зраді Віктор Медведчук», – йдеться у повідомленні.

А в Дніпропетровській області співробітники СБУ запобігли спробі вивезення прокремлівської літератури з місцевої єпархії. При виїзді з території церкви правоохоронці зупинили автомобіль, з якого вилучили наклад брошур забороненої партії «ОПЗЖ» та інших антиукраїнських матеріалів.

Наразі всі виявлені докази направлено на експертизу. Після цього будуть вчинятися інші процесуальні дії, щоб притягнути винних до відповідальності.

Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України.

Безпекові заходи проводили співробітники СБУ Херсонської, Кіровоградської, Рівненської та Дніпропетровської областей.

Раніше в інтерв’ю «Главкому» в.о. генерального директора Національного заповідника Києво-Печерська лавра Олександр Рудник розповів про аудит у Лаврі.

Нагадаємо, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло, який нещодавно  закликав президента Володимира Зеленського не забирати в УПЦ МП храми на території лаври, не з’явився на підписання Акту про повернення будівель церкви до держави. 

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Теги: СБУ церква обшук

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