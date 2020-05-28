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    У світі

    Британський лоукостер збирається звільнити третину персоналу через карантин

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    Лоукостер EasyJet офіційно поновить авіаперельоти з 15 червня - Британський лоукостер збирається звільнити третину персоналу через карантин
    Лоукостер EasyJet офіційно поновить авіаперельоти з 15 червня

    EasyJet планує скоротити близько 4500 своїх працівників та зменшити авіапарк в зв’язку з колапсом авіаперевезень

    Британський лоукостер EasyJet планує скоротити третину своїх працівників та зменшити парк літаків. Про це повідомляє SkyNews.

    «EasyJet планує скоротити близько 4500 своїх працівників та зменшити авіапарк в зв’язку з колапсом авіаперевезень внаслідок пандемії коронавірусу», - йдеться в повідомленні.

    Виконавчий директор EasyJet Йохан Лундгрен заявив: «Ми розуміємо, що зараз дуже важкі часи, і нам доводиться приймати дуже важкі рішення, які вплинуть на наших людей, але ми хочемо захистити якомога більше робочих місць в довгостроковій перспективі».

    Лоукостер EasyJet офіційно поновить авіаперельоти з 15 червня: всі пасажири та члени екіпажу змушені будуть носити захисні маски.

    Раніше British Airways і Ryanair оголосили про серйозні втрати робочих місць у відповідь на пандемію Covid-19.

    Також авіакомпанія МАУ через карантин скоротила 900 співробітників.

    До слова, Україна домовляється з Грузією про відновлення авіасполучення.

    Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що відновлення авіасполучення, в тому числі і міжнародне, можливе у червні місяці.

    Як відомо, чотири авіакомпанії Czech Airlines, Lufthansa, Swiss Air та Wizz Air почали складати плани для відновлення польотів в Україну в червні і липні 2020 року.

    З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного. Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження були ослаблені.

    МАУ скасувала продаж квитків на міжнародні рейси до 1 липня.

     

     

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