Британський лоукостер збирається звільнити третину персоналу через карантин
EasyJet планує скоротити близько 4500 своїх працівників та зменшити авіапарк в зв’язку з колапсом авіаперевезень
Британський лоукостер EasyJet планує скоротити третину своїх працівників та зменшити парк літаків. Про це повідомляє SkyNews.
«EasyJet планує скоротити близько 4500 своїх працівників та зменшити авіапарк в зв’язку з колапсом авіаперевезень внаслідок пандемії коронавірусу», - йдеться в повідомленні.
Виконавчий директор EasyJet Йохан Лундгрен заявив: «Ми розуміємо, що зараз дуже важкі часи, і нам доводиться приймати дуже важкі рішення, які вплинуть на наших людей, але ми хочемо захистити якомога більше робочих місць в довгостроковій перспективі».
Лоукостер EasyJet офіційно поновить авіаперельоти з 15 червня: всі пасажири та члени екіпажу змушені будуть носити захисні маски.
Раніше British Airways і Ryanair оголосили про серйозні втрати робочих місць у відповідь на пандемію Covid-19.
Також авіакомпанія МАУ через карантин скоротила 900 співробітників.
До слова, Україна домовляється з Грузією про відновлення авіасполучення.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що відновлення авіасполучення, в тому числі і міжнародне, можливе у червні місяці.
Як відомо, чотири авіакомпанії Czech Airlines, Lufthansa, Swiss Air та Wizz Air почали складати плани для відновлення польотів в Україну в червні і липні 2020 року.
З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного. Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження були ослаблені.
МАУ скасувала продаж квитків на міжнародні рейси до 1 липня.