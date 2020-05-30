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    Економіка та фінанси

    Авіакомпанія SkyUp літатиме з Києва до Німеччини та Чехії, а зі Львова до Португалії

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    Видача прав на маршрути не означає, що авіакомпанія відкриє рейси найближчим часом - Авіакомпанія SkyUp літатиме з Києва до Німеччини та Чехії, а зі Львова до Португалії
    Видача прав на маршрути не означає, що авіакомпанія відкриє рейси найближчим часом

    Авіакомпанія виконуватиме рейси з Києва до Праги і Франкфурта та зі Львова до Лісабона

    Авіакомпанія SkyUp, яка навесні вивозила українців, що застрягли за кордоном, отримала дозвіл на виконання рейсів з Києва до Праги і Франкфурта. Таке рішення ухвалила комісія Державіаслужби.

    З 1 червня лоукостер зможе обслуговувати цей маршрут з частотою до чотирьох разів на тиждень. Зараз на цьому маршруті представлені МАУ і Czech Airlines.

    Також комісія дозволила SkyUp запустити рейси з Києва до Франкфурта з частотою тричі на тиждень, до Меммінгена, Кельна і Дортмунда, а також зі Львова до Лісабона з частотою до двох разів на тиждень.

    Видача прав на маршрути не означає, що авіакомпанія відкриє рейси найближчим часом. Авіаперевізник відповідно до законодавства може це зробити в будь-який момент, однак якщо частоти не використовуються протягом 12 місяців, Державіаслужба зможе обмежити право чи анулювати його й передати іншому учаснику ринку.

    Водночас комісія відхилила заявки SkyUp на польоти з Києва до Дюссельдорфа, Мюнхена, Берліна, Мілана, Відня та зі Львова до Мілана через наявність обмежень на маршрутах.

    Нагадаємо, SkyUp анонсувала спеціальний рейс до Лондона.

    Як повідомлялося, авіакомпанія SkyUp відтепер возитиме вантажі.

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