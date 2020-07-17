Бахматюк викликав главу НАБУ Ситника на дебати



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«До того, що пан Ситник - корупціонер, ми не маємо жодних стосунків», - стверджує Бахматюк

Власник групи компаній «Укрлендфармінг» та «Авангард» бізнесмен Олег Бахматюк закликав очільника НАБУ Артема Ситника на дебати на будь-якому майданчику

Про це він заявив в ефірі «112 Україна» у межах проекту «Рибний день», передає Depo.ua.

Так, ведучий запропонував Бахматюку запросити Ситника до прямого діалогу тет-а-тет.

«Хороша пропозиція. Я завжди готовий на будь-якому майданчику вести дискусію. Бо найгірше ховається в темноті… Єдине – доступ до мікрофона рівноправний», – наголосив бізнесмен.

За його словами, очільники НАБУ і САП - не його вороги, а вороги нашої держави.

«Ми зараз у такій ситуації, займаємося нетиповими для себе речами (юридичною боротьбою в судах, – ред.)… Зараз я вимушено перебуваю в Австрії… Ця катавасія відома всьому бомонду нашої держави, але ми залишилися з тим, що є», – зауважив Бахматюк.

За його словами, внаслідок подібних дій держорганів страждає не тільки бізнес, але й люди.

«До того, що пан Ситник - корупціонер, ми не маємо жодних стосунків», – наголосив бізнесмен і додав, що ніколи навіть припустити не міг, що очільник НАБУ може відкривати справи через банальну помсту.

«Зараз нами займається близько 60 детективів НАБУ», – зауважив Бахматюк.

Окрім того, бізнесмен звернувся до президента України Володимира Зеленського.

«Пане президенте, схаменіть цих людей, які не переслідують українські інтереси і не працюють на українську державу. Ми – величезна компанія, яка робить відсоток ВВП, яка платить 357 млн грн зарплати в місяць. У нас є поки що 27, але буде скоро 25 тис. людей. Такими темпами ми загубимо половину компанії. Я буду боротися до кінця, як акціонер. Але в будь-якій війні з державою будь-якій компанії приходить кінець. Але немає в цьому інтересу ні вашого, ні уряду, ні українського громадянина. Ці люди, які воюють зі мною, точно не на стороні України», – підсумував Бахматюк.

Нагадаємо, через тиск САП і НАБУ «Авангард» Бахматюка буде змушений закрити 6 птахофабрик.

Водночас, НАБУ і САП не змогли пояснити депутатам, на підставі чого відкрили справу проти VAB банку

5 червня цього року Печерський районний суд Києва ухвалив рішення, яким скасував постанову Віталія Каська, колишнього заступника генпрокурора Рябошапки, про поновлення кримінальної справи проти Олега Бахматюка як незаконну. Йдеться про постанову про поновлення кримінальної справи про рефінансування VAB банку, яка вже розслідувалася і була закрита рішенням судів через відсутність складу злочину.

Окрім того, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовив Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) в обранні для бізнесмена, ексвласника VAB Банку Олега Бахматюка запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою у справі про отриманий цим банком у 2014 році стабілізаційний кредит Нацбанку, що підтверджує незаконність дій НАБУ.

Повідомлялося також, що Бахматюк буде добиватися компенсації після рішення Верховного суду по банку «Фінансова ініціатива», а працівники «Укрлендфармінгу» продовжують безстрокову акцію біля САП.

У вересні 2019 року Сарненський суд Рівненської області визнав директора НАБУ Артема Ситника винним у корупційному правопорушенні через відпочинок у мисливському господарстві «Полісся – Сарни», оскільки вартість відпочинку порушує встановлені законом обмеження щодо отримання подарунків.

Сам Ситник заявляв, що справу варто закрити, адже у ній немає складу злочину, однак 5 березня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про внесення змін до закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» (щодо приведення цього закону у відповідність до чинних норм антикорупційного законодавства України)