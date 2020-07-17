Бахматюк викликав главу НАБУ Ситника на дебати
«До того, що пан Ситник - корупціонер, ми не маємо жодних стосунків», - стверджує Бахматюк
Власник групи компаній «Укрлендфармінг» та «Авангард» бізнесмен Олег Бахматюк закликав очільника НАБУ Артема Ситника на дебати на будь-якому майданчику
Про це він заявив в ефірі «112 Україна» у межах проекту «Рибний день», передає Depo.ua.
Так, ведучий запропонував Бахматюку запросити Ситника до прямого діалогу тет-а-тет.
«Хороша пропозиція. Я завжди готовий на будь-якому майданчику вести дискусію. Бо найгірше ховається в темноті… Єдине – доступ до мікрофона рівноправний», – наголосив бізнесмен.
За його словами, очільники НАБУ і САП - не його вороги, а вороги нашої держави.
«Ми зараз у такій ситуації, займаємося нетиповими для себе речами (юридичною боротьбою в судах, – ред.)… Зараз я вимушено перебуваю в Австрії… Ця катавасія відома всьому бомонду нашої держави, але ми залишилися з тим, що є», – зауважив Бахматюк.
За його словами, внаслідок подібних дій держорганів страждає не тільки бізнес, але й люди.
«До того, що пан Ситник - корупціонер, ми не маємо жодних стосунків», – наголосив бізнесмен і додав, що ніколи навіть припустити не міг, що очільник НАБУ може відкривати справи через банальну помсту.
«Зараз нами займається близько 60 детективів НАБУ», – зауважив Бахматюк.
Окрім того, бізнесмен звернувся до президента України Володимира Зеленського.
«Пане президенте, схаменіть цих людей, які не переслідують українські інтереси і не працюють на українську державу. Ми – величезна компанія, яка робить відсоток ВВП, яка платить 357 млн грн зарплати в місяць. У нас є поки що 27, але буде скоро 25 тис. людей. Такими темпами ми загубимо половину компанії. Я буду боротися до кінця, як акціонер. Але в будь-якій війні з державою будь-якій компанії приходить кінець. Але немає в цьому інтересу ні вашого, ні уряду, ні українського громадянина. Ці люди, які воюють зі мною, точно не на стороні України», – підсумував Бахматюк.
Нагадаємо, через тиск САП і НАБУ «Авангард» Бахматюка буде змушений закрити 6 птахофабрик.
Водночас, НАБУ і САП не змогли пояснити депутатам, на підставі чого відкрили справу проти VAB банку
Окрім того, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовив Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) в обранні для бізнесмена, ексвласника VAB Банку Олега Бахматюка запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою у справі про отриманий цим банком у 2014 році стабілізаційний кредит Нацбанку, що підтверджує незаконність дій НАБУ.
Повідомлялося також, що Бахматюк буде добиватися компенсації після рішення Верховного суду по банку «Фінансова ініціатива», а працівники «Укрлендфармінгу» продовжують безстрокову акцію біля САП.
У вересні 2019 року Сарненський суд Рівненської області визнав директора НАБУ Артема Ситника винним у корупційному правопорушенні через відпочинок у мисливському господарстві «Полісся – Сарни», оскільки вартість відпочинку порушує встановлені законом обмеження щодо отримання подарунків.
Сам Ситник заявляв, що справу варто закрити, адже у ній немає складу злочину, однак 5 березня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про внесення змін до закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» (щодо приведення цього закону у відповідність до чинних норм антикорупційного законодавства України)