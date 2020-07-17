У Фонді держмайна пояснили, коли можна буде приватизувати Одеський припортовий



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Враховуючи кількість боргів, які є на цьому заводі, його рахунки можуть бути просто заморожені

У Фонді держмайна визнають: борги підприємства є дуже великими

Зараз Одеський припортовий завод працює за так званою давальницькою схемою, коли компанія постачає газ, а потім забирає продукцію. Про це зазначив заступник голови Фонду держмайна Тарас Єлейко в інтерв’ю «Главкому».

«Враховуючи кількість боргів, які є на цьому заводі, його рахунки можуть бути просто заморожені. На жаль, зміни до закону про Covid-19, які заборонили нам проводити приватизацію, зокрема, підготовку до неї, плюс останній секвестр бюджету, буквально зупинили цю роботу. Ми ж маємо платити радникам за аудит, а у нас забрали всі гроші. Стосовно Одеський припортовий завод, наприклад, було зроблено два етапи аудиту, за які ми розрахувались, зараз почався третій, але в нас нема грошей його оплатити. Ми чекаємо змін до закону про Covid-19, які дозволять нам проводити підготовку до приватизації та повернення нашого бюджету», – підкреслив Тарас Єлейко.

Як вже повідомлялось, восени 2019 року троє осіб запропонували голові Фонду державного майна України 5 млн дол. США неправомірної вигоди в обмін на призначення на посаду директора ПАТ «Одеський припортовий завод», 99,5% акцій якого належать державі, наперед визначеної особи та сприяння у здійсненні господарської діяльності з вказаним підприємством.



Їх було затримано одразу після надання першої частини неправомірної вигоди у сумі 50 тис. доларів США.



Розслідування наведених фактів НАБУ та САП розпочали за заявою голови ФДМУ та здійснюють його із листопада 2019 року.