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    Кримінал

    На Кіровоградщині депутата підозрюють у розтраті зерна на 51 млн

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    <p>Близько 11 тис. тонн зерна кукурудзи зникло із заводу депутата</p> - На Кіровоградщині депутата підозрюють у розтраті зерна на 51 млн

    Близько 11 тис. тонн зерна кукурудзи зникло із заводу депутата

    Фото: Офіс генпрокурора

    Депутата підозрюють у розтраті шляхом зловживання своїм службовим становищем близько 11 тис. тонн зерна

    На Кіровоградщині депутату Долинської міськради повідомили про підозру за фактом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

    Про це повідомив Офіс генпрокурора у четвер, 16 липня.

    За даними слідства, депутат, будучи директором і учасником ТОВ «Долинський комбікормовий завод», розтратив шляхом зловживання своїм службовим становищем близько 11 тис. тонн зерна кукурудзи вартістю понад 51 млн грн, яка була передана цьому підприємству на відповідальне зберігання.

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    На Кіровоградщині депутата підозрюють у розтраті зерна на 51 млн
    На Кіровоградщині депутата підозрюють у розтраті зерна на 51 млн
    На Кіровоградщині депутата підозрюють у розтраті зерна на 51 млн
    На Кіровоградщині депутата підозрюють у розтраті зерна на 51 млн

    Наразі досудове розслідування триває. Підозрюваному вручено клопотання про обрання запобіжного заходу.

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