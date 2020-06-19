Стало відомо, коли МВФ займеться питанням нового траншу для України



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Перший перегляд програми МВФ може відбутися у вересні

Умови, які має виконати Україна для отримання наступного траншу, вказані в документах програми Stand-By оприлюдненій у відкритому доступі

Міжнародний валютний фонд планує в вересні цього року провести перший огляд виконання Україною програми Stand-By, за результатами якого буде прийняте рішення про виділення наступного траншу.

Про це «Укрінформу» повідомив директор пресофісу МВФ Джеррі Райс.

«Ця програма (Stand-By для України – ред.) щойно розпочалася, і зараз важко назвати дату, коли відбудеться перший перегляд. Але я можу сказати, що ми орієнтуємося на вересень», - зазначив представник МВФ.

Водночас, він зауважив, що умови, які має виконати Україна для отримання наступного траншу, вказані в документах самої програми, оприлюдненій у відкритому доступі.

Представник Фонду також підкреслив, що нинішня програма МВФ націлена на допомогу Україні у розв'язанні проблем, пов'язаних із пандемією Covid-19. Інша мета програми полягає у створенні можливостей для повернення України до економічного зростання після кризи шляхом запровадження критично важливих реформ.

Водночас, Джеррі Райс назвав важливим фактором, що програма МВФ дозволяє Україні отримати більш широку міжнародну підтримку, в тому числі від Євросоюзу в рамках нової програми макрофінансової допомоги.

Раніше стало відомо, що місія Міжнародного валютного фонду приїде до України в липні чи серпні.

До слова, Україна планує до 2023 року відмовитися від кредитів МВФ.

Нагадаємо, МВФ 9 червня затвердив нову програму Stand-By для України в розмірі $5 млрд строком на 18 місяців.

Це дозволяє негайно виплатити Україні перший транш кредиту (близько 2,1 млрд доларів). Залишок розділять ще на чотири транші. Попередня програма stand-by (SBA) для України була прийнята МВФ в грудні 2018 року. Україна отримала з нього єдиний транш в розмірі $1,4 млрд.