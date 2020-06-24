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    Економіка та фінанси

    МВФ погіршив прогноз падіння світової економіки

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    Економіка країн з ринком, що формується і країн, що розвиваються в 2020 році впаде на 3% (раніше очікувалося зниження на 1%), а в 2021 році зросте на 5,9% (попередній прогноз - зростання на 6,6%) - МВФ погіршив прогноз падіння світової економіки
    Економіка країн з ринком, що формується і країн, що розвиваються в 2020 році впаде на 3% (раніше очікувалося зниження на 1%), а в 2021 році зросте на 5,9% (попередній прогноз - зростання на 6,6%)

    Падіння світової економіки у 2020 року прогнозується до 4,9% із 3%

    Міжнародний валютний фонд оновив прогноз падіння світової економіки у 2020 року до 4,9% із 3%. Про це йдеться у червневому огляді світової економіки (World Economic Outlook Update) від МВФ.

    У Фонді зазначили, що у першій половині року пандемія коронавірусу мала більш негативний вплив на економічну активність, ніж прогнозувалось раніше. 

    Згідно з оглядом світової економіки, відновлення буде більш поступовим, ніж прогнозувалось раніше.

    Ріст світової економіки у 2021 році прогнозують на рівні 5,4% (проти 5,8%), порівнянно з прогнозами у квітні.

    «Як і в квітневих пронозах, існує великий рівень невизначеності щодо прогнозу. Економіка країн з ринком, що формується і країн, що розвиваються в 2020 році впаде на 3% (раніше очікувалося зниження на 1%), а в 2021 році зросте на 5,9% (попередній прогноз - зростання на 6,6%)», - йдеться в огляді.

    Зокрема, падіння ВВП США у 2020 році становитиме 8%, а відновлення у 2021 - 4,5%, у Німеччині - 7,8% падіння у 2020 та 5,4% відновлення у 2021.

    Найбільше падіння, як і раніше, очікується в Італії і в Іспанії - на 12,8%, зростання в цих країнах в наступному році прогнозують на рівні 6%. У Франції зниження, за прогнозами, становитиме 12,5%, зростання в наступному році - на 7,3%.

    ВВП Великобританії впаде в 2020 році, на думку МВФ, на 10,2%, хоча раніше МВФ очікував зниження на 6,5%, а в 2021 році зросте на 6,3%.

    Нагадаємо, у квітні МВФ прогнозував падіння світової економіки у 2020 році на 3%.

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