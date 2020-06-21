Яким буде курс гривні? Член Ради НБУ оцінив ризики девальвації нацвалюти



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Валютний ринок у найближчі місяці очікує певна стабільність, - член Ради Нацбанку

Віталій Шапран про перспективи девальвації гривні до долара

Член Ради Нацбанку Віталій Шапран вважає, що перспектив для девальвації гривні до долара наразі нема. Про це Шапран сказав в інтерв’ю «Главкому».

На думку члена Ради Нацбанку, валютний ринок у найближчі місяці очікує певна стабільність.

«Традиційно НБУ не дає публічних прогнозів стосовно валютного ринку, але можу поділитись своїми очікуваннями. В нас обсяг золотовалютних резервів сягнув майже $30 млрд, ми очікуємо непоганий врожай зернових та непогані ціни на нього. Наші металурги також можуть розраховувати на непогані ціни на свою продукцію на світовому ринку. Разом із тим ціни на наш основний енергетичний імпорт тримаються на мінімумах вже досить тривалий час. Тому я не бачу перспектив для девальвації гривні до долара і очікую від ринку певної стабільності», - зазначив Шапран.

Нагадаємо, 12 червня в Україну надійшов перший транш кредиту МВФ.

До відома, Україна очікує допомогу від світового банку в розмірі одного мільярда доларів до кінця року. Перший транш у 350 мільйонів очікується в липні.

Як повідомлялося, з 12 червня цього року Нацбанк знизив облікову ставку до найнижчого рівня в історії незалежної України.

Станом на 1 травня 2020 року загальна сума вкладів фізичних осіб (в т. ч. фізичних осіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 524,33 млрд грн.

Станом на 1 червня на депозитних рахунках у банках розміщено 16,5 мільярда гривень місцевих бюджетів.