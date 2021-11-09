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    Економіка та фінанси

    Біткоїн оновив історичний рекорд вартості

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    Уперше біткоїн&nbsp;коштує більше $67 тис. - Біткоїн оновив історичний рекорд вартості
    Уперше біткоїн коштує більше $67 тис.
    Фото з відкритих джерел

    Криптовалюта знову подорожчала

    Вартість біткоїна оновила історичний рекорд. Зараз він коштує більше $67 тис. і це новий максимум. Про це повідомляє Binance.

    Попередній рекорд, встановлений 20 жовтня, становив рівно $67 тис., до цього максимальна позначка перебувала на рівні в $64 тис. 850.

    Аналітики JPMorgan вважають, що справедлива вартість біткоїна становить $35 тис. Вони порівняли першу криптовалюту з золотом і підкреслили, що волатильність ціни цифрового активу в чотири рази вище, ніж у дорогоцінного металу.

    Якщо коливання курсу біткоїна знизиться вдвічі, то мету в $73 тис. можна буде назвати обґрунтованою, вважають експерти.

    Нагадаємо, канадське місто Норт-Ванкувер може першим у світі почати використання теплової енергії від майнінгу біткоїна для опалення житла.

    Також платіжна система Mastercard анонсувала інтеграцію криптовалютних платежів. Партнери Mastercard, включаючи продавців та банки, найближчим часом зможуть додати підтримку цифрових активів у власні продукти.

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    Теги: ціни рекорд Біткоїн криптовалюта
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    Біткоїн оновив історичний рекорд вартості