Книги можуть стати дефіцитом: чому страждають українські видавництва

За рік в Україні закрилося близько 50 видавництв

Тотальний дефіцит паперу призвів до різкого стрибка вартості книг в Україні. За рік ціна на книги зросли на 35-40%. Про це пише UBR.

Великі паперові заводи стали масового перепрофілюватися на виробництво пакувального матеріалу для потреб онлайн-торгівлі, що призвело до тотального скорочення випуску паперу для потреб видавничої справи. Українські видавці відчули зростання цін на папір цієї осені.

«На моїй пам'яті це перший такий дивний стрибок. Папір подорожчав, як мені кажуть виробники, десь в середньому на 20%. Просто різко у вересні почали приходити нові ціни від фабрик на книжки, і я спочатку подумав, що це якась помилка», – розповів директор видавництва «А-ба-БА-га-ла-ма-га» Іван Малкович.

При цьому аналітики відзначають, що за останній рік в Україні закрилося близько 50 видавництв, а попит на книги у 2020 році впав на 20%, а у 2021 – ще на 20%.

В Україні є свої паперові фабрики, але вони не можуть забезпечити потребу поліграфічного ринку. Річ у тім, що в Україні мало беріз та сосен йдуть на вирубку, а саме з цієї деревини роблять необхідний папір. Крім того, діє ембарго на ввезення офсетного паперу з Росії.

«Україна історично не призначена для виробництва паперу. Але я не впевнений, що якщо зараз це ембарго скасувати, то тут же весь папір потрапить на український ринок, тому що її в Росії вже сильно розкупили інші країни», – гендиректор видавництва «Фоліо» Олександр Красовицький.

Тільки за останні п'ять місяців папір подорожчав в середньому на 10%. За даними експертів, ситуація буде тільки погіршуватися й з січня настане жорсткий дефіцит.

«Видавці знаходяться в дуже поганому становищі з точки зору паперу, тому що ми – заручники ситуації, що склалася. За останній рік гуртова ціна на книги піднялася на 35-40%, і вже тепер ми можемо це помітити. Скажімо так, на додруку тих книг, які виходили раніше, я зараз ставлю ціну на 35% вище, ніж ціна стояла рік тому», – пояснив Красовицький.

Звичайний обиватель поки ще не відчує на собі всі проблеми видавничого ринку, тому що розпродається величезна маса товару, накопиченого за попередні роки. За прогнозами, ціна на книги може піднятися на 5-6%.

Багато видавництв вже вдалися до різних методів виживання. Хтось різко скоротив випуск книг, хтось видає тільки популярні новинки, а хтось зменшив тираж, але збільшив кількість найменувань, щоб охопити більший сегмент ринку.

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