Китай продовжує війну проти криптовалют. Стала відома наступна «жертва»

Влада Китаю заборонила будь-які криптовалютні операції. До кампанії також долучився один з найбільших гравців на ринку електронної комерції – Alibaba

Китай розпочав послідовну війну проти цифрових грошей. Так, в кінці травня 2021 року віце-прем'єр Державної ради КНР Лю Хе закликав посилити регулювання майнінгу та кріптотрейдінгу. Після цього влада місцевих провінцій почала забороняти видобуток криптовалюти. А кріптобізнес почав залишати країну.

Минулого ж тижня Народний банк Китаю опублікував заяву про введення повної заборони на всі кріптовалютні транзакції. Поза законом опинилися і послуги, які надають кріптобіржі жителям країни.

І ось цього разу під ударом опинилися компанії, що продають обладання. З 8 жовтня китайський гігант онлайн-комерції Alibaba припинить продаж обладнання для майнінгу криптовалют.

На сайті «Алібаби» сказано, що прийняли це рішення через «нестабільність законів і правил, що стосуються віртуальних валют і відповідних продуктів».

Заборона розповсюджуватиметься на: