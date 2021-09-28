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    Китай продовжує війну проти криптовалют. Стала відома наступна «жертва»

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    Alibaba заборонить продаж обладнання для майнінгу криптовалют - Китай продовжує війну проти криптовалют. Стала відома наступна «жертва»
    Alibaba заборонить продаж обладнання для майнінгу криптовалют
    Фото: Alibaba

    Влада Китаю заборонила будь-які криптовалютні операції. До кампанії також долучився один з найбільших гравців на ринку електронної комерції – Alibaba

    Китай розпочав послідовну війну проти цифрових грошей. Так, в кінці травня 2021 року віце-прем'єр Державної ради КНР Лю Хе закликав посилити регулювання майнінгу та кріптотрейдінгу. Після цього влада місцевих провінцій почала забороняти видобуток криптовалюти. А кріптобізнес почав залишати країну.

    Минулого ж тижня Народний банк Китаю опублікував заяву про введення повної заборони на всі кріптовалютні транзакції. Поза законом опинилися і послуги, які надають кріптобіржі жителям країни.

    І ось цього разу під ударом опинилися компанії, що продають обладання. З 8 жовтня китайський гігант онлайн-комерції Alibaba припинить продаж обладнання для майнінгу криптовалют.

    На сайті «Алібаби» сказано, що прийняли це рішення через «нестабільність законів і правил, що стосуються віртуальних валют і відповідних продуктів».

    Заборона розповсюджуватиметься на:

    • обладнання для видобутку віртуальних валют, таких як біткоїн;
    • навчальні матеріали і програмне забезпечення для майнінгу.

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    Теги: Китай Біткоїн криптовалюта
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    Китай продовжує війну проти криптовалют. Стала відома наступна «жертва»