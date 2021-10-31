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    Канадське місто першим у світі використовуватиме майнінг біткоїна для обігріву житла

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    У Канаді сподіваються продуктивно використовувати теплову енергію від майнінгу біткоїна - Канадське місто першим у світі використовуватиме майнінг біткоїна для обігріву житла
    У Канаді сподіваються продуктивно використовувати теплову енергію від майнінгу біткоїна
    фото з відкритих джерел

    Місто Норт-Ванкувер створюватиме криптовалюту для обігріву житла

    Канадське місто Норт-Ванкувер може першим у світі почати використання теплової енергії від майнінгу біткоїна для опалення житла. Міський енергооператор уклав 12-річний контракт із майнінговими компаніями MintGreen і CSO Blockstream на постачання тепла, повідомляє видання «Мінфін», посилаючись на ThePage та на nasdaq.

    Компанія MintGreen використовуватиме цифрові котли для рекуперації понад 96% електроенергії, яка йде на видобуток криптовалют, у теплову енергію для опалення та потреб промисловості.

    Запустять систему наступного року, що дасть змогу запобігти викидам понад 20 тис. т парникових газів на 1 МВт порівняно з викидами тепла, яке виробляється під час спалювання природного газу.

    Норт-Ванкувер – місто-сателіт Великого Ванкувера – переживає стрімке збільшення кількості жителів і тому потребує додаткових потужностей для опалення будинків і підприємств. Тепло, яке виділяється під час майнінгу біткоїна, – один із способів їхнього отримання.

    Наразі понад 97% тепла для Норт-Ванкувера виробляють гідроелектростанції. Також використовується енергія котлів, що працюють на природному газі, теплові насоси, технології рекуперації тепла від охолодження будівель і сонячні теплові панелі.

    Але в 2019 році міська рада Північного Ванкувера звернулася до жителів із пропозицією збільшити свої цільові показники щодо скорочення викидів парникових газів на 80% до 2040 року порівняно з 2007 роком і досягти чистого нуля до 2050 року.

    У 2029 році набере чинності пропонований федеральним урядом податок на викиди вуглецю в розмірі 170 канадських доларів за тонну. Це призведе до збільшення вартості природного газу і, відповідно, до зростання цін на комунальні послуги. Щоб згладити зростання цін, міська рада Норт-Ванкувера й почала просувати програму енергозбереження.

    До слова, раніше в Южноукраїнську відбулась презентація проекту «Цифрова енергетична станція», що передбачає майнінг криптовалют на потужностях Южно-Української атомної електростанції (ЮУАЕС), повідомляє пресслужба станції.

    Реалізацією проекту займається компанія Hotmine та ЮУАЕС.

    Зазначимо, що Сальвадор став першою країною у світі, яка визнала біткоїни легальним платіжним засобом. Влада придбала біткоїнів майже на $26 млн, а в майбутньому планує купити ще більше.

    Нагадаємо, нещодавно інший американський мільярдер порадив «бути дуже обережними з біткоїном» тим, хто погано розуміється на криптовалютах.

    Нагадаємо також, що минулої весни біткоїн обвалився до рекордного мінімуму.

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    Теги: Канада опалення технології Біткоїн послуги місто влада
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    Канадське місто першим у світі використовуватиме майнінг біткоїна для обігріву житла