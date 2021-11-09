Один із улюблених овочів українців рекордно подешевшав

Ціни на капусту впали до 5 грн за кг

В Україні знизилися ціна на капусту усіх сортів. Фермери зібрали щедрий урожай, тому овоч зараз продають по нижчих цінах, ніж тиждень тому. Про це інформує biz.today.ua.

Так, капуста білоголова коштує на базарі від 5 грн/кг, «голубцева» – 8 грн/кг, молода капуста – по 10 грн/кг, червоноголова – по 10 грн/кг, пекінська – по 7 грн/кг, броколі – по 35 грн/кг, савойська – по 12 грн/кг.

Ціни на цвітну капусту на вихідних впали з 20-25 грн/кг до 15-17 грн. Фермери з Півдня України везуть на ринки свій товар та хочуть його якнайшвидше розпродати. За їхніми словами, цьогорічний урожай капусти – найкращий за останні чотири роки.

Наразі триває сезон квашеної капусти, тому українці активно купують цей овоч та роблять вітамінні салати на зиму. Багато українців купують вже готову капусту. Минулого року ціни на квашену капусту стартували від 50 гривень за кілограм.

Що стосується цін на інші овочі, то більшість із них дорожчає. Огірки та помідори, які купуємо з прилавків, вже усі тепличні. Кілограм огірків коштує в середньому 35-45 грн, томатів – 12-20 грн/кг, імпортні овочі коштують дорожче. Нині тепличні огірки на українському ринку вже в середньому на 38% дорожчі, ніж рік тому – на початку листопада 2020.

Нагадаємо, на українському ринку черговий тиждень поспіль у сегменті тепличного огірка відзначається стрімке зростання відпускних цін.

Читайте також: