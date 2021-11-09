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    Економіка та фінанси

    Зростання «мінімалки» в грудні зробить українців ще біднішими – думка експерта

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    Інфляція &laquo;з&rsquo;їсть&raquo; гроші швидше, ніж вони опиняться у гаманці українців - Зростання «мінімалки» в грудні зробить українців ще біднішими – думка експерта
    Інфляція «з’їсть» гроші швидше, ніж вони опиняться у гаманці українців
    Фото з відкритих джерел

    Ціни на продукти в Україні зростають швидше, ніж збільшується зарплата

    В Україні ціни на продукти зростають із випередженням зарплати. Особливо це стосується людей із низьким рівнем доходів – тих, хто отримує мінімальну зарплату або різні соціальні виплати. Через це, незважаючи на підвищення мінімалки, українські громадяни стають біднішими. Про це пише ubr.ua.

    У грудні цього року мінімальну зарплату підвищать на 500 гривень. Проте громадяни, які отримують мінімалку, цього підвищення не відчують, адже зростання цін на продукти з лишком перекриє це підвищення, каже економіст Олег Пендзин.

    За словами експерта, інфляція до кінця року може виявитися набагато вищою, ніж це прогнозують у Нацбанку. Ймовірно вона буде не 11, а 15%. Це пов'язано з тим, що держава намагається штучно стримувати ціни на енергоносії, зокрема на електрику та газ.

    «Ми побачимо, як ці 30% витрат виробників перекочують на полиці магазинів. Номінальна зарплата збільшилася на 19%, реальна – на 6%. Так, мінімальну зарплату збільшать, і ця сума ляже в товар, а ми це все оплатимо з власної кишені», – каже Пендзин.

    Найчутливішими до подорожчання виявляться найменш захищені верстви населення, які отримують найменші доходи. Зазвичай у таких сім'ях зарплата не перевищує 40%. Решта 60% припадає на частку соціальних виплат, включаючи й пенсії. А вони, на жаль, зовсім невеликі. Та й зростання цих виплат можна назвати символічним.

    Крім того, в Україні буде дефіцит якісних продуктів харчування. Ціни на продовольство на світовому ринку зростають. І все, що буде мати попит там, наші виробники прагнутимуть вивезти і продати на зовнішньому ринку – заради валютної виручки. Тому українцям тут залишиться те, що значно поступається в якості, але трохи дешевше в ціні.

    Нагадаємо, раніше фахівець назвав ризики для економіки України через хвилю коронавірусу.

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    Теги: інфляція зарплата продукти ціни держава харчування населення
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    Зростання «мінімалки» в грудні зробить українців ще біднішими – думка експерта