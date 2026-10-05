Бізнес закликав уряд зберегти нульову квоту на експорт металобрухту у 2027 році

Нульова квота у 2027 році, або мито €180 за тонну у всі країни: позиція бізнесу щодо експорту металобрухту

Представники великого бізнесу закликали уряд зберегти у 2027 році нульову квоту на експорт брухту чорних металів. У разі ж скасування такого обмеження, потрібно встановити експортне мито у розмірі €180 за тонну для всіх напрямків експорту з урахуванням міжнародних зобов’язань України. Про це заявили компанії-члени Європейської бізнес асоціації. Відповідне звернення вони направили Кабінету міністрів та Міністерству економіки.

Внутрішня переробка металобрухту створює додану вартість в Україні, підтримує зайнятість і податкові надходження, а також забезпечує сировиною виробництво сталі та готової металопродукції, кажуть у ЕВА.

«Внутрішня переробка металобрухту в Україні дозволяє формувати додану вартість, підтримувати робочі місця та податкові надходження, а також забезпечувати сировиною виробництво сталі й готової металопродукції. Використання брухту також сприяє зниженню енерговитрат і викидів CO₂ у виробництві сталі, що набуває додаткового значення в умовах застосування CBAM у ЄС», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, дискусія щодо експорту брухту активізувалася після того, як компанії-експортери брухту закликали уряд переглянути чинні обмеження. Вони навіть організували протести під Офісом президента.

Нагадаємо, нульову квоту на експорт металобрухту Кабінет міністрів запровадив з 1 січня 2026 року, пояснюючи це необхідністю забезпечити українські металургійні підприємства сировиною.

Крім того, це було потрібно для уникнення збитків бюджету: за даними народних депутатів, український брухт вивозили через ЄС до третіх країн, користуючись перевагами безмитної торгівлі, і в такий спосіб обходячи необхідність сплати мита. Через це український бюджет втратив мінімум 3 млрд грн у 2025 році. У разі відкриття експорту сума збитків може зрости вже до 5 млрд грн.